Dans la continuité de notre soluce de Journey to the Savage Planet, vous accédez à cette mission Hop hop ! parce que la mission principale Rénovation est bloquée. En effet, il vous faut fabriquer des propulseurs autonomes pour pouvoir continuer.

Récompense : propulseurs autonomes

Localiser et prélever l’échantillon requis

Faites demi-tour. Revenez au début des Contrées verdoyantes de Zyl et passez à droite sous un ensemble de pierre qui forme une tente au dessus d’une route. Entrez dans la zone Cristaux géants de folie et affrontez deux Flollusques (inférieurs). Continuez votre route sur la droite. Affrontez deux autres Flollusques (inférieurs) et continuez tout droit jusqu’au fond pour rentrer dans la Grotte des merveilles scintillante.

Prenez n’importe quel chemin pour tomber sur des Oiseaux-Globe (grotte). Vous pouvez les éliminer pour récolter du Carbone mais vous en trouverez au passage sur les murs. Continuez à droite, montez puis accroupissez-vous.

Equipez-vous de graines de Buisson luisant pour y voir plus clair. Vous pouvez les lancer à travers la grotte pour vous éclairer ou marcher avec pendant une durée limite de 1 minute.

Faites le tour par la gauche ou passez sous la pierre horizontale pour monter vers la droite et traverser la salle. Continuez et vous arriverez dans le Sanctuaire précaire. Descendez tout en bas et allez à gauche. Sautez de plateforme en plateforme, accroupissez-vous puis sautez en prenant de l’élan pour vous retrouver au milieu de la salle, prêt à vous saisir de l’échantillon recherché.

Pour cela, approchez-vous et appuyez sur Action pour prélever un échantillon. EKO vous informe qu’après avoir récupéré tout le matériel nécessaire, vous pourrez fabriquer vos propulseurs autonomes.

Fabriquer les propulseurs autonomes

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Carbone : 100

Pour fabriquer votre nouvel outil, il vous faudra vous rendre au vaisseau. Pas de panique, une mission à proximité vous aidera à vous téléporter. Sortez de la grotte par le même chemin et prenez à droite pour finir par tomber sur une grande structure en pierre, qui n’a rien à faire ici. Il s’agit de la mission globale Architecture extraterrestre qui se déclenche dès l’activation de la boule d’énergie au centre du téléporteur Cristaux géants (20 sont à activer).

Vous apprenez alors que de nombreux autres téléporteurs se trouvent sur cette planète et que définitivement, quelqu’un ou quelque chose a élu domicile ici avant vous. Utilisez le téléporteur pour vous rendre dans le vaisseau si vous possédez déjà tous vos Carbones, sinon allez à l’extérieur du vaisseau pour détruire des Oiseaux-Globe (n’importe quelle espèce).

Puis, dans le vaisseau, ouvrez l’imprimante 3D. Imprimez les propulseurs pour pouvoir reprendre votre mission Rénovation. Utilisez le téléporteur pour vous rendre au niveau de l’Architecture extraterrestre afin d’être au plus proche de la suite de votre mission.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y retrouver nos autres soluces et astuces autour du jeu.