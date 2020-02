Bienvenue dans la soluce de la mission Charge au sol de Journey to the Savage Planet. Cette mission, qui apparaîtra dès le deuxième biome du jeu, va vous permettre de fabriquer votre booster d’écrasement afin de poursuivre la mission Inspecter la tour (3ème partie). Il vous faut savoir que le chemin d’accès jusqu’aux Piliers de Xzorgana est identique pour cette mission et la mission Panique statique, vous permettant d’obtenir le stabilisateur de fruits électriques.

Néanmoins, nous vous recommandons de commencer par la mission présentée ici puis de poursuivre par la mission Panique statique.

Récompense : Booster d’écrasement

Continuer à explorer pendant que les cartographes continuent à chercher

Vous déclencherez cette mission en scannant une plaque en pierre au sol dans la zone du Champignon de Si’ned VII dans le biome 2, Les champs agités. Elle ne se mettra à jour que lorsque vous trouverez la première source d’alimentation défectueuse dans le troisième biome, Le royaume éthéré.

Localiser et prélever l’échantillon requis / Prélever le jus spatial requis

Revenez au bord de la falaise par laquelle vous êtes monté et redescendez. Prenez à droite et regardez au loin une série de rails à grappin. Elancez-vous vers le premier qui vous dirigera vers une fleur à grappin située sur une pierre flottante, puis vers une deuxième. Utilisez au bon moment votre grappin et votre double-saut pour vous accrocher au deuxième rail à grappin accessible devant vous au loin. Il vous projettera en l’air vers une fleur à grappin surélevée puis vous arriverez contre un mur.

Faites une pause pour remarquer en contrebas un rail à grappin qui vous emmènera jusqu’au lieu de départ Sommet de la flèche mystérieuse. Redescendez, passez sous l’arche de pierre et prenez tout de suite à gauche jusqu’à la fin du rail magnétique au sol. Là, une ouverture vers la gauche pour laisse entrevoir une nouvelle zone.

Sautez vers le rail magnétique et servez-vous du sac gestationnel rebondissant pour débarquer dans la zone Descente de Xerophilous. Vous pouvez monter sur l’arche de pierre devant vous pour récupérer de l’aluminium. Continuez tout droit jusqu’à apercevoir le téléporteur de la Descente de Xerophilous que vous pouvez activer.

Faites demi-tour, repassez sous l’arche de pierre et tournez à droite. Allez tout au fond à gauche pour trouver un blob orange. Vous pouvez à présent avancer vers les espèces de fourmilières en forme de cheminée qui contiennent des Schnozo, sortes de taupes qui vous lanceront des boules d’acide si vous ne les éliminez pas.

Eliminez-les et poursuivez en passant sous l’arche en pierre. Tournez à droite et nourrissez un vortex à chair grâce à un oiseau-globe (vallée) trainant à côté. Là, détruisez une boule orange qui servira à libérer un alliage extraterrestre et repérez la plateforme nécessitant l’amélioration booster d’écrasement (que vous débloquerez grâce à cette mission).

Continuez sur le chemin faisant le tour de la zone. Vous pouvez scanner ici les sortes de palmiers qui entourent la zone, les Brizy. Repérez une veine d’aluminium dans les hauteurs ainsi qu’une tour juste à sa droite. Poursuivez pour tomber nez à nez avec deux Scarab impériaux, une sorte de scarabée électrique. EKO vous recommande de ne pas vous en approcher pour l’instant. Vous pouvez néanmoins passer loin de leur champ électrique, elles ne vous attaqueront pas. Vous aurez besoin de l’aptitude booster d’écrasement pour les éliminer.

Repérez l’alliage emprisonné et détruisez une deuxième boule orange dans les palmiers à sa gauche. La troisième boule se trouve tout en haut de la tour visualisée plus tôt, mais vous devrez améliorer vos boosters de décollage pour y accéder (cf Expériences scientifiques). Montez pour détruire la dernière boule orange puis redescendez et récupérez l’alliage extraterrestre.

Retournez-vous et faites face à un portail avec des pierres volantes. Visualisez au loin le rail à grappin ainsi que les deux fleurs à grappin qui vous seront nécessaires pour arriver sur la prochaine plateforme en usant de votre grappin et de votre double-saut.

Entrez dans le Perchoir des observateurs. Il contient un Ricochaile (royal) et un Ricochaile (scotch). Repérez non loin de là une plateforme avec une fleur à grappin. Hissez-vous et observez une zone contenant deux Poussets, des tours d’observation qui envoient des grenades dès qu’elles vous voient. Il va falloir faire preuve de patience mais également de rapidité. Il vous faudra passer par la droite en sautant dès que les bêtes ne vous regardent plus pour vous cacher dans les hautes herbes rouges.

Restez bien caché et immobile jusqu’à ce que la voie soit libre. Vous arriverez rapidement au premier Pousset, qu’il vous faudra démanteler en appuyant sur Action quand il sera dos à vous. Attention, allez très vite démanteler le second juste sur sa gauche avant qu’il ne vous attaque.

Les deux détruits, un son significatif vous annonce qu’un alliage extraterrestre s’est libéré juste en dessous. Descendez et éliminez 3 Flollusques (primordiaux) et faites gaffe aux plantes hallucinogènes Hypnotoxine qui brouilleraient votre vision. Ramassez votre alliage, et quelques ressources et revenez dans le début de ce trou pour apercevoir des sacs gestationnels rebondissants.

Repérez aussi une fleur à grappin sur le mur à droite de la cascade. Sautez sur le sac et accrochez-vous à la fleur. Tournez-vous et sautez en face sur une autre fleur avant de réitérer l’opération derrière vous pour revenir vers les Ricochailes.

Continuez à droite et repérez une veine d’aluminium avant de passer sous l’arche de pierre. Vous pouvez aussi scanner les Fungissimo, des plantes violettes spiralées. Avancez et servez-vous de votre grappin à deux reprises pour arriver sur un sac gestationnel et rebondir.

Une fois sur la terre ferme, faites demi-tour et sautez sur le sac pour rejoindre une petite plateforme intermédiaire. Tournez-vous vers la droite et repérez une plateforme éloignée. Il vous faudra améliorer vos propulseurs autonomes pour y parvenir et récupérer des ressources. Puis, retournez là où vous aviez atterrit plus tôt.

Repérez une faille à droite, une veine d’aluminium en haut et un téléporteur dans la grotte. Détruisez la faille avec une grenade pour récupérer un blob orange et fouiller une veine d’aluminium. Vous approcher de la grotte déclenchera la mission secondaire Téléportation !.

EKO vous conseillera d’éviter d’approcher du téléporteur. Récupérez de la vie et activez-le quand même pour voir apparaitre une faille spatio-temporelle vous emmenant dans un nouvel endroit. Réussissez la mission puis une fois revenu sur les lieux, continuez votre mission. Prenez la sortie de gauche pour arriver dans la zone Les piliers de Xzorgana.

EKO vous dit de monter sur ces monstrueux piliers de pierre. Vous pouvez également affronter un Brocherrant (désert) sur votre gauche, plus féroce que les classiques, mais il faudra utiliser la même technique d’esquive qu’habituellement. Cette fois-ci, le premier coup porté à votre ennemi devra l’être via une graine d’acide envoyée sur sa queue protégée. Ceci fait, vous mettrez à jour ses points faibles habituels à viser avec votre arme. Eliminez-le et avancez dans la vallée en contrebas en prenant garde aux quelques Schnozo présents.

Dans cette zone se trouvent un alliage extraterrestre prisonnier et une tablette extraterrestre cachée. Suivez les missions Métallurgiste et Cinéma extraterrestre pour en savoir plus. Continuez pour voir des structures de pierre. Repérez au dessus des blocs une balane à grappin. Lancez une fleur et aidez-vous d’un bloc de pierre en dessous vous pouvoir pour y accrocher. Profitez-en pour monter un peu plus haut et poursuivre votre montée.

Récupérez un maximum de graines à grappin et montez sur le monticule de pierre le plus petit. Attention, des Scarabs impériaux se trouvent en bas. A vous de vous frayer un chemin en aller-retour entre les piliers pour monter grâce aux balanes à grappin et arriver tout en haut sur une plateforme à l’abri. Là, faites le plein de graines à grappin et repérez à gauche de nouvelles balanes. Sautez vers l’une d’elle, retournez-vous et frayez-vous un chemin entre les balanes jusqu’à pouvoir vous hisser sur un petit bloc.

Là, allez à gauche et sautez sur le prochain monticule. Il va vous falloir utiliser votre propulseur amélioré pour monter sur le grand bloc qui vous permettra en un saut d’arriver sur la plateforme finale. Tout en haut, scannez la plante verte en forme de salade sur pieds, il s’agit d’une Laitue de l’Espace. Faire le tour de la zone par la gauche ne vous fera pas voir autre chose qu’une belle vue et qu’une porte à détecteur de proximité mais vous pourrez y revenir plus tard.

Au centre de la zone, activez le téléporteur Piliers de Xzorgana. Repérez sur le côté de l’arche de pierre une stèle bondissante.

Utilisez votre propulseur à deux reprises pour vous retrouver face à une plateforme bien haute. Utilisez de nouveau votre propulseur pour vous retrouver face à une source de carburant. Descendez et dirigez-vous en face vers l’arche de pierre.

Utilisez votre grappin sur un rail à grappin et une fleur à grappin pour arriver dans une zone où vous pouvez scanner des Bombodoro, des fleurs faisant pousser des fruits pouvant vous blesser. Des Scarabs impériaux s’y trouvent aussi. Vous entrez dans la zone Les larmes éternelles de T’Bo. Passez sous la cascade en vous accroupissant dans le petit passage. Repérez un sac gestationnel bondissant et sautez dessus pour vous retrouver sur une petite plateforme.

Montez de plateforme en plateforme en évitant les Bombodoro. Arrivé sur une plateforme, prenez à droite pour repérer en contrebas un blob orange. Remontez et allez tout droit pour suivre le contour de la structure à l’aide de petites plateformes. Arrivé sur la deuxième où se trouve un Bombodoro, faites un double-saut vers le monticule de pierre face à vous et retournez-vous avant de sauter pour continuer votre progression.

Montez devant la stèle bondissante et une fois en haut, sautez de l’autre côté de la cascade. Avancez et voyez un monticule de terre qui vous indique que vous pouvez monter sur les pierres au-dessus. Récupérez de l’aluminium et descendez les deux plateformes en utilisant votre propulseur pour limiter les dégâts.

Jetez une fleur à grappin sur la balane à grappin du mur en face et accrochez-vous dessus. Regardez derrière vous pour repérer une tablette extraterrestre. Faites le trajet retour en utilisant les fleurs à grappin disponibles.

Repérez une stèle bondissante en face et regardez un peu à droite pour apercevoir des rochers. Montez dessus et découvrez d’autres plateformes. Progressez et une fois arrivé au bout, levez les yeux et repérez la plateforme large en hauteur.

Utilisez le propulseur pour vous y hisser et récoltez du carbone avant d’éliminer plusieurs Schnozos. Faites un double-saut et utilisez votre propulseur devant la stèle bondissante afin de récolter un blob orange.

Descendez prudemment et repérez un téléporteur en face. Activez-le pour découvrir le téléporteur des Larmes de T’Bo. Avancez pour atteindre une zone de combat avec une bête. Approchez-vous et entrez dans les Profondeurs de Fnndddkkeyrtt. Là, un Amphibrute (grisonnant), une espèce de grenouille-gorille, vous attend pour combattre et clôturer cette mission Charge au sol.

S’occuper de la grenouille-gorille

Ses deux points faibles se trouvent sur son dos. Un conseil : jamais vos brides fielleuses ne vous auront autant servies. Lancez-en une sur lui pour qu’il soit immobilisé. Puis faites le tour de la bête pour viser ses points faibles, à tour de rôle.

Si vous êtes à court de brides fielleuses, bon courage pour éviter les sortes de tornades qu’il provoque dans le sol. Vous arriverez rarement à les esquiver. Quand il sautera en l’air, évitez l’onde de choc provoquée. Au bout d’un moment, il mettra ses points faibles à votre merci.

Une fois les deux points dorsaux éliminés, un nouveau apparaît dans sa bouche. Répétez les mêmes opérations pour le détruire et éliminer la bête.

Dès que le combat se termine, le sol se met à trembler, et vous tombez afin de vous retrouver dans un énorme trou, où vous êtes attaqué par un Amphibrute (landes), plus coriace.

Tuer l’amoureux irascible

Ce coup-ci, il faudra utiliser une autre méthode. Servez-vous des grenades mises à disposition dans la zone pour lui en lancer un maximum dessus et détruire la carapace qui entoure ses points faibles dorsaux avant de leur tirer dessus comme pour le premier.

Une fois l’adversaire éliminé, la porte du fond de la salle vole en éclat et libère le sanctuaire du booster d’écrasement. Analysez et prélevez l’échantillon pour mettre à jour la mission.

Fabriquer les boosters d’écrasement

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Carbone : 200

Silicone : 100

Retournez au Javelin grâce au téléporteur Fosse des amphibrutes. Fabriquez les boosters d’écrasement grâce à l’imprimante 3D pour mettre un terme à la mission Charge au sol. Retournez ensuite au téléporteur des Piliers de Xzorgana pour continuer avec la mission Panique statique et pouvoir fabriquer le stabilisateur de fruits électriques. Réussir la mission permettra aussi de créer la mission Défi de Fixtout vous demandant d’activer le premier noyau central de la tour.

Consultez également notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour retrouver toutes nos soluces et astuces autour du jeu.