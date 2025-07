Microsoft annonce une grosse vague de licenciements chez Xbox, notamment en Europe

Bloomberg rapporte dans un premier temps que l’entité King, rachetée en même temps qu’Activision-Blizzard, va être dépouillée de 10% de ses effectifs, ce qui équivaut déjà à 200 postes.

On comprend alors que pour l’instant, la plupart des coupes budgétaires concernent l’Europe, même si des annonces concernant les divisions américaines sont attendues. Les antennes européennes de ZeniMax (Bethesda) sont elles aussi concernées, ce qui n’étonnera pas après le sort réservé à Bethesda France, fermé l’année dernière.

Dans l’ensemble, Microsoft devrait supprimer environ 9 100 emplois durant cette vague de licenciements, sans que l’on sache combien au sein de la division Microsoft Gaming.

Pour tenter de justifier cela tant bien que mal, Phil Spencer a adressé un communiqué à Bloomberg qui a été envoyé en interne aux équipes, et qui nous sert l’habituel discours de n’importe quel PDG dans cette situation, en prônant la fameuse agilité et la croissance à aller chercher :

« Pour positionner le secteur gaming sur la voie d’un succès durable et nous permettre de nous concentrer sur des domaines de croissance stratégiques, nous mettrons fin ou réduirons le travail dans certains domaines de l’entreprise et suivrons l’exemple de Microsoft en supprimant les couches de gestion pour accroître l’agilité et l’efficacité […] Nous devons faire des choix maintenant pour un succès continu dans les années à venir et un élément clé de cette stratégie est la discipline de prioriser les opportunités les plus fortes. »