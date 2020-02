Bienvenue dans la soluce de la mission secondaire Téléportation ! de Journey to the Savage Planet. Dans le cadre du déroulé de la mission principale Charge au sol, vous tomberez sur une grotte où se trouve un téléporteur de couleur rouge. Faire votre entrée dans la grotte déclenchera la mission.

Inspecter le téléporteur

Vous avez l’habitude, un tel téléporteur veut dire que rien ne va se passer comme prévu. Faites le plein de vie si nécessaire et bien qu’EKO vous conseillera d’éviter d’approcher du téléporteur, approchez-vous et activez-le quand même. Son côté instable révèle une faille spatio-temporelle et vous fera subir de multiples téléportations dans plusieurs endroits en tombant en continu et en vous re-téléportant avant de vous écraser.

Terrasser tous les ennemis

Vous arrivez finalement dans une nouvelle zone, l’Anomalie putride. Là, des bulles d’eau s’envolent et de multiples bêtes vous attaqueront. Ce combat sera tout de même plutôt simple puisqu’il consiste en quelques oiseaux-globe, quelques armures d’ambre (utilisez vos graines dépérissantes) et une Kapyène. Utilisez les techniques que vous avez apprises précédemment pour arriver rapidement au bout du combat.

Prendre le butin du Coffrivore

Dans la zone, vous pouvez scanner les arbres qui sont des Echardes. Un alliage extraterrestre s’est libéré. Ramassez-le pour revenir automatiquement au pied du Téléporteur réparé que vous pourrez activer pour pouvoir l’utiliser normalement, puisque stabilisé. La mission s’achève ici et vous pouvez reprendre le cours de la mission principale.