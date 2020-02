Bienvenue sur notre soluce de Journey to the Savage Planet, ici vous pourrez retrouver la mission principale du dernier biome du jeu, Au sein de la Flèche. Cliquez sur la mission pour connaitre la marche à suivre.

Le biome Au sein de la Flèche se situe, comme son nom l’indique, uniquement à l’intérieur de la tour mystérieuse qui vous nargue depuis le début du jeu. Seulement quelques zones la composent jusqu’à votre arrivée au coeur de la tour, siège du combat final du jeu. Pas d’améliorations ou de fabrication d’outils nécessaires ici, mais vous devrez néanmoins en utiliser la plupart à tour de rôle pour triompher.

Missions principales

