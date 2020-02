Bienvenue dans la suite d’une des missions secondaires de Journey to the Savage Planet : Contrôle du statut. Une nouvelle fois, le jeu vous propose une petite pause afin de faire le point sur l’aventure ainsi que votre ressenti sur le jeu. La mission se déclenche dès votre arrivée dans le troisième biome du jeu, Le royaume éthéré, lors de la mission Inspecter la tour (3ème partie). Retournez alors au Javelin en utilisant le téléporteur présent tout proche.

Poursuivre votre rapport

Activez l’ordinateur pour voir apparaitre la série de questions. La mission est très courte puisque seulement quelques questions vous seront posées. EKO vous rappelle votre objectif qui est de rentrer dans la tour.

Une fois toutes les réponses effectuées, poursuivez votre route au travers de la mission principale.

