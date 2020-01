Le mois de janvier est relativement calme. Comme chaque année, c’est une période où l’on voit quelques titres débarquer et certains qui tentent de se distinguer. On a pu voir notamment Dragon Ball Z Kakarot et Tokyo Mirage Sessions débarquer la semaine passée. Et ce 28 janvier, ce sera la sortie de Journey to the Savage Planet.

Chapeauté par Typhoon Studios, un jeune studio fondé par d’anciens vétérans du milieu (et récemment acquis par Google), Journey to the Savage Planet est un jeu d’action/aventure qui met l’emphase sur l’exploration. On arrive sur une planète, on doit voir si elle est viable, et le tout, sans trop de ressources.

On s’attarde donc sur ce titre dans cette vidéo qui vous permet d’avoir un avis avec un peu de gameplay maison. On rappelle que le jeu est attendu pour le 28 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et qu’il est disponible à l’achat à 29.99€.