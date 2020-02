Vous vous apprêtez à commencer votre aventure dans Journey to the Savage Planet et vous voulez savoir dans quoi vous vous embarquer ? Lisez nos 4 conseils ci-dessous pour vous guider afin de faire les bons choix et de tout savoir pour réussir au mieux votre aventure. Au programme, ressources, expériences et observation.

Un conseil, récoltez tout ce que vous pouvez

Bien que Journey to the Savage Planet soit un jeu axé sur l’exploration et l’analyse de la faune et la flore, si vous voulez évoluer, vous devrez améliorer votre arsenal et votre matériel. Ces améliorations sont accessibles uniquement grâce à des ressources que vous fournit la planète : carbone, silicone, aluminium et alliages extraterrestres.

Alors certes, ces ressources sont disponibles en quantité suffisante, mais si vous passez à côté de chacune des ressources, vous serez vite bloqué pour améliorer vos équipements et certains sont obligatoires pour l’avancée dans l’Histoire, tels que les propulseurs autonomes ou l’attache protonique améliorée.

Ces ressources se trouvent sous forme de « veines » (ou gisements) contre des murs, de couleur différente. Les alliages extraterrestres se trouvent dans des coffrivores et sont des boules brillantes un peu plus cachées. Approchez-vous de ces ressources et appuyez sur Action pour les ramasser. Faites-le dès que vous en voyez donc, vous nous remercierez.

Petite astuce supplémentaire, pensez à retourner fréquemment au vaisseau afin de déposer vos ressources en lieu sûr et ne pas avoir à aller les récupérer sur le lieu de votre mort, le cas échéant.

Bac Scientifique mention Ultra Bien

L’amélioration de l’équipement va de pair avec les expériences scientifiques. Au début, vous n’aurez pas à vous occuper de cela. Mais rapidement, vous devrez effectuer 5 expériences qui, une fois réussies, vous ouvriront l’accès à de nouvelles améliorations majeures pour votre avancée. Bien que le jeu puisse être fini sans utiliser les améliorations libérées avec ces expériences, votre plaisir à jouer sera décuplé de par la multitude d’évolutions possibles.

Les expériences sont variées comme prélever des empreintes génétiques sur certaines créatures de la planète avec votre outil (voir image ci-dessus), ou détruire plusieurs créatures en une seule fois ou encore scanner un certain taux de faune et flore sur la planète.

Une fois les 5 premières expériences effectuées, vous aurez accès à d’autres expériences, de par votre statut d’explorateur évolué, quand vous pénétrerez dans le second biome. Alors ne négligez pas ces expériences car un triple saut ou un tir encore plus puissant pourront vous sauver la mise plus d’une fois.

Mangez ces choses orange étranges

Bien qu’ils ne soient pas toujours évidents à trouver, les blobs orange vous rajoutent progressivement de la barre de vie et de l’endurance. Ce qui n’est pas négligeable tant les combats deviendront de plus en plus ardus avec le temps.

Il y a 100 blobs répartis sur toute la planète, très souvent dans les hautes herbes sur votre route. Vous parviendrez au maximum de la jauge aux alentours des 60 blobs ramassés.

Observez votre environnement

Parfois, les passages pour continuer votre aventure seront soigneusement cachés. En effet, entre deux parois, ou en hauteur, ou en contrebas, parfois vous devrez chercher un peu du regard avant de vous aventurer n’importe où.

Ce conseil prime aussi dans n’importe quel moment de votre aventure. Parfois, le simple fait de lever les yeux vous fera remarquer une récompense ou une munition utile à ce moment-là. Et ceci, sans parler des secrets dissimulés un peu partout dans la planète. Utilisez également votre scan à outrance pour remplir votre Kindex de toutes vos trouvailles.

Voilà, vous voilà prêts pour percer tous les secrets de cette planète sauvage. Retrouvez notre solution complète de Journey to the Savage Planet dans notre guide complet. Bon jeu !