Le prochain MMO de ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) est lui aussi annulé

Les annonces chez Microsoft s’enchaînent, mais pas forcément celles que l’on voudrait. Le géant de la tech est sur le point de licencier plus de 9 000 personnes dans ses rangs, et Xbox n’échappera pas à cette vague. En plus de voir des employés perdre leur emploi du jour au lendemain, on assiste également à la fin de certains projets, comme Everwild chez Rare qui serait annulé. Il en serait de même pour un certain « Blackbird », un nom de code désignant le nouveau MMO sur lequel ZeniMax Online Studios planchait depuis pas mal d’années.