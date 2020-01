Bienvenue sur notre soluce de Journey to the Savage Planet, ici nous vous listons toutes les missions principales et annexes que vous pourrez retrouver dans la deuxième biome du jeu : Les champs agités. Cliquez sur les missions pour y retrouver la marche à suivre.

Le biome Les champs agités s’étend sur une grande surface où siègent de nombreuses îles flottant en l’air. De part et d’autre de la montagne, deux grandes zones sont à explorer puis une ascension vers le pied de la tour. Plusieurs espèces animales et florales s’y trouvent également, à vous de les scanner.

Missions principales

Mise à jour du Kindex

Les espèces animales du biome (en écriture)

Les espèces florales du biome (en écriture)

