Le mois de janvier marque l’arrivée de Temtem, MMO à la sauce Pokémon où il vous faudra progresser dans un cheminement relativement classique de ville en ville afin d’y récolter des badges lors d’affrontements dans des dojos. Avec sa composante multijoueur et ses combats stratégiques, Temtem se veut le plus complet possible. La reproduction sera également un pan important du gameplay et cela peut en effrayer pas mal quand on ne connait pas bien le système et son fonctionnement. Mais pas de panique, on est là pour vous aidez du mieux qu’on peut. Voici donc tout ce qu’il faut savoir.

Soluce Temtem

Après avoir construit les guides de Star Wars : Jedi Fallen Order et Dragon Ball Z Kakarot récemment, voici donc la solution de Temtem. Vous y trouverez la solution de l’histoire principale, les quêtes annexes disponibles ainsi qu’un tas de trucs et astuces à savoir lorsque vous jouez. Cette section sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure des découvertes faites en jeu. N’hésitez donc pas à revenir voir cette page en la gardant dans vos favoris.

Guides, solutions et astuces

Histoire principale

Introduction (en cours d’écriture)

Quêtes annexes

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Quand le jeu sortira t-il en version finale ?

Temtem sort en accès anticipé le 21 janvier sur Steam, Discord et Humble Bundle. La date de la version définitive n’est pas encore connue mais l’année 2020 est l’objectif du studio.

Sur quelle plateforme puis-je jouer à Temtem ?

Le jeu est disponible sur PC en accès anticipé et sera disponible sur Switch durant l’année 2020. Une sortie sur les autres consoles de salon comme la Xbox One et la PlayStation 4 est prévue au plus tôt en 2021 quand le jeu sera entièrement terminé.

Qu’est-ce que Temtem exactement ?

C’est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Vous partirez à l’aventure dans l’Archipel Aérien en compagnie de vos petits monstres. Capturez des temtems sauvages, affrontez d’autres dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l’aventure d’un ami et explorez un monde en ligne dynamique où vous pourrez échanger, dialoguer et même combattre en duel.

Combien y aura-t-il de temtem à capturer ?

Pour le moment, il y a 161 créatures différentes à attraper. Le jeu étant évolutif, il n’est pas impossible de voir de nouveaux temtems arriver plus tard et s’ajouter au nombre actuel. Il existe 12 types différents dont certains originaux comme le type mental, cristal ou encore digital.

Combien d’îles y a-t-il sur l’Archipel Aérien ?

Il y a actuellement 6 îles prévues pour la version définitive. Cependant vous n’aurez accès qu’au 3 premières îles lors de l’accès anticipé, les développeurs travaillent dur pour vous ajouter de nouvelles îles au plus vite. Comme les temtems, il n’est pas impossible que ce nombre de 6 îles augmentent une fois le jeu terminé.

Vous vous battrez dans une configuration en 2 vs 2 où le travail d’équipe et la synergie entre les temtems est importante. Vous pourrez effectuer des attaques combinées pour maximiser vos dégâts et devrez jouer avec un système de stamina (endurance) où chaque attaque effectuée devra être calculée. Si celle-ci tombe à 0 vous prendrez des dégâts en attaquant.

Quel est le prix de Temtem ?

Le jeu est vendu actuellement au prix de 30,99€ sur PC. Il existe 3 plateformes où vous pouvez acheter le jeu : Steam / Discord / Humble Bundle.

Résumé des infos

Pokémon-like MMO

Prix de 30,99€

Disponible sur PC (Steam/Discord/Humble Bundle)

Sortie console (Switch/Xbox One/PlayStation 4) prévue quand le jeu sera terminé (environ 2021)

Accès anticipé, 3 îles sur 6 disponible au lancement

161 temtems

12 types différents

Combat en 2 vs 2

Personnalisation de personnage et des tenues

Création de groupes et de guildes (Prévu plus tard)

Possibilité de housing (personnalisation maison, prévu plus tard)

Présence d’un système de temtem Luma (équivalence Shiny Pokémon)

Système de reproduction

Configuration nécessaire pour Temtem

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64bits

Processeur : Celeron G530 2.4Ghz ou équivalent

Mémoire vive : 4 GB de mémoire

Graphiques : Nvidia GT 650M ou équivalent

Réseau : Connexion internet haut débit

Espace disque : 5 GB d'espace disque disponible

Notes supplémentaires : équipement minimum pour jouer en 720p à 30 FPS

Configuration recommandée :