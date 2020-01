On continue notre soluce de Journey to the Savage Planet, pas à pas, avec la mission principale Protocole d’atterrissage. Suite au Prologue, vous débarquez sur la terre ferme sur la planète AR-Y 26.

Activer les cartographes

Vous voilà arrivé sur la planète AR-Y 26. Vous découvrez devant vous d’immenses roches glacés. EKO prend le relai et vous indique votre première mission Protocole d’atterrissage. Pour commencer, faites le tour du vaisseau pour activer les cartographes, situés à l’arrière du vaisseau et qui vous permettront de scanner votre environnement pour mener à bien votre mission.

Scanner le Javelin pour évaluer les dégâts

Une fois les scans libérés de leur antre, vous pouvez les activer en déclenchant la touche Scan. Vous devez alors trouver 3 zones abîmées de votre vaisseau, le Javelin. Pour cela, visez la conduite de carburant déchirée à l’arrière du vaisseau. Vous pouvez zoomer avant de scanner pour vous focaliser dessus. EKO vous annonce alors qu’il vous faudra réparer la conduite et trouver du carburant viable pour repartir.

Faites le tour du vaisseau par la droite et scannez le gros bloc détaché. Il s’agit de votre matériel d’atterrissage et il est cassé. Poursuivez le tour du vaisseau pour trouver sur la gauche de celui-ci pour scanner la coque perforée.

EKO vous indique que vous devez aller retrouver un panneau manquant afin de le scanner et de voir les dégâts. Vous pouvez aussi scanner la porte des cartographes ou le champ de téléportation pour plus d’informations. Dans la zone se trouve aussi du GROB que vous pouvez stocker par 3 dans votre inventaire.

Dirigez-vous vers la grotte la plus à gauche face au vaisseau. Accroupissez-vous et poursuivez votre route pour tomber sur le panneau manquant et scannez-le pour terminer la mission.

Juste après, EKO lance la prochaine mission principale, Rénovation.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y retrouver nos autres soluces et astuces autour du jeu.