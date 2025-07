Everwild, le jeu de Rare, aurait été annulé suite aux nouveaux licenciements chez Xbox

Si l’information concernant l’annulation d’Everwild n’a pas encore été commentée par Xbox, ce n’est sans doute qu’une question d’heures. VGC et Bloomberg avancent de leur côté que plusieurs employés s’apprêteraient à être mis à la porte au sein de cette énorme restructuration, et que par conséquence, Everwild ne continuerait pas son développement. Jason Schreier indique :

Depuis ses débuts, le projet a connu une gestation difficile. La seule bande-annonce présentée pour ce jeu avait de quoi attiser la curiosité grâce à un univers enchanteur, mais dans les coulisses, c’est le chaos qui régnait. Après avoir perdu certains membres clés de l’équipe, Rare aurait rebooté Everwild dans l’espoir de trouver une direction plus prometteuse, mais personne ne savait réellement où aller avec cette nouvelle licence. Et malgré la promesse de nouvelles en 2025, le titre n’est pas apparu au programme du dernier Xbox Games Showcase, ce qui n’était pas bon signe. L’annulation semble donc bel et bien réelle.

BREAKING: As part of today's cuts, Xbox has canceled the troubled Rare game Everwild, according to people familiar. News on the job cuts is coming in drips — not sure why Xbox didn't announce it all at once — but I'll report what I can as I confirm it.

