PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en mai

Quels jeux PS Plus Essentials en mai 2026 ?

Pour ce mois de mai, les amateurs de jeux de foot qui ne sont pas encore à la page devraient être aux anges, tandis que les deux autres jeux iront parler à celles et ceux qui apprécient un peu de challenge, avec deux expériences assez différentes sur le papier, mais qui demandent beaucoup d’attention et de patience.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en mai sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 5 mai 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.