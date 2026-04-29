Mortal Kombat: Legacy Kollection ajoute enfin du Krossplay dans sa dernière mise à jour
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Rédigé par Jordan
À l’aube de la sortie du film Mortal Kombat 2, les jeux de la série s’apprêtent à connaître un petit boost de popularité, si tant est que le long-métrage réponde aux attentes des fans. Et si l’on imagine que le grand public va naturellement se tourner vers Mortal Kombat 1 pour assouvir son envie de violence, d’autres personnes plus nostalgiques se tourneront vers Mortal Kombat: Legacy Kollection. C’est justement le meilleur moment pour profiter de cette compilation, qui a été mise à jour pile à temps.
La bagarre n’a plus de limites de plateformes
Mortal Kombat: Legacy Kollection vient tout juste de recevoir sa plus grande mise à jour depuis sa sortie, avec des éléments que les fans des jeux auraient aimé retrouver dès le départ. On parle ici de crossplay, ou plutôt de « Krossplay », qui permet enfin de jouer avec d’autres personnes peu importe leurs plateformes. De quoi rendre le matchmaking un peu plus simple.
Cette mise à jour ne s’arrête pas là puisque l’on y retrouve également le support VRR pour les Xbox Series, la PS5 et la Nintendo Switch 2, ce qui devrait grandement améliorer l’expérience. De plus, les matchs en 2 vs 2 en ligne sont désormais possibles pour Ultimate Mortal Kombat 3 (Arcade), Ultimate Mortal Kombat 3 (SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) et Mortal Kombat 4 (Arcade). En revanche, la version Switch n’aura pas droit à du jeu en ligne pour Mortal Kombat Trilogy et Mortal Kombat 4 en raison de limitations techniques.
Mortal Kombat: Legacy Kollection est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.
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Date de sortie : 30/10/2025