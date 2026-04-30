Xbox dévoile ses résultats pour le dernier trimestre, qui sont tous à la baisse

Les consoles déclinent à nouveau

Ce nouveau bilan n’est donc pas des plus heureux pour Xbox, puisque par rapport à l’année dernière à la même période, la branche gaming de Microsoft enregistre une baisse de 5 % dans ses services et son contenu. Ce qui peut s’expliquer en partie en jetant un coup d’œil sur le line-up des deux années, ou bien en estimant que la hausse du Xbox Game Pass n’aura pas été favorable.

C’est tout de même une baisse moins importante que celle du secteur du hardware, dans lequel Xbox peine depuis plusieurs trimestres. Ici, on constate que les revenus liés au hardware diminuent de 33 %. Voir la Xbox Series décliner durant sa sixième année d’existence n’a rien d’anormal, mais les résultats sont ici en déclin depuis pas mal de temps maintenant. Remonter la pente avec Project Helix ne sera pas une tâche aisée.

Tout cela amène la branche Xbox à une diminution de 7 % de ses revenus sur le dernier trimestre. Chose rare et étonnante, Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox, a pris la parole pour commenter les résultats :

« Résultats financiers Xbox aujourd’hui. Bien que nous ayons progressé dans l’expansion de l’activité et de nos marges, la croissance du nombre de joueurs et des revenus n’a pas encore atteint nos ambitions. Nous savons que nous avons du travail à accomplir pour gagner chaque joueur aujourd’hui et à l’avenir. »

Un exercice de transparence ou une volonté de renforcer l’aspect parasocial de la marque avec le public (qui a toujours été fort, surtout depuis l’ère Phil Spencer), c’est à vous de choisir, toujours est-il que ces résultats ne peuvent encore être attribués à la présidence de Sharma, étant donné qu’elle n’est en poste que depuis quelques semaines. Ce sont les prochains bilans qui seront scrutés avec beaucoup d’intérêt afin de voir si la nouvelle PDG parvient à remettre Xbox à flot, ne serait-ce que grâce à la réduction du prix du Game Pass.