Le prochain remaster de la saga Tales of pourrait concerner Tales of Eternia

Les remasters vont aussi s’intéresser à des épisodes moins récents

Comme c’est si souvent le cas de nos jours, c’est via un organisme de classification que l’on apprend l’existence de ce projet de remaster pour Tales of Eternia. L’utilisateur Wario64 a pu remarquer que c’est chez l’organisme européen PEGI qu’un certain Tales of Eternia Remastered est apparu le 16 avril dernier, avec un PEGI 12 à la clé et une sortie sur la première Switch. La page a depuis été retirée.

Sorti en 2000 au Japon, cet épisode a mis un sacré temps avant d’arriver chez nous en Europe, puisque ce n’est qu’avec sa version PSP sortie en 2006 qu’il s’est fait connaître sur le continent (pour celles et ceux qui ne pratiquaient pas l’import). Ce listing nous laisse penser que Reid Hershel et sa troupe pourraient bientôt faire leur grand retour, reste à voir dans quelle mesure. Puisque l’on parle de remaster, il ne faut sans doute pas s’attendre à de grands bouleversements dans le gameplay, ce qui veut dire que les combats seront sans doute en 2D comme à l’époque, sauf si l’éditeur a une vision plus moderne en tête.