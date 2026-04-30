Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
On savait que Nacon devait prochainement nous reparler de son Nacon Connect du mois de mai, qui devait initialement avoir lieu en mars dernier avant que les problèmes financiers du groupe changent la donne. Il n’empêche que l’on pourra être surpris – ou plutôt gênés – par le timing choisi pour cette annonce. Le lendemain de l’annonce de la fermeture de son studio Spiders, l’éditeur français souhaite rediriger l’attention vers le reste de son catalogue.
Une émission sous tension
Le cadavre de Spiders n’est même pas encore froid que Nacon vient aujourd’hui nous parler de son Nacon Connect. Celui-ci aura donc lieu le 7 mai prochain à 20 heures, heure de Paris, et le programme nous est présenté en vidéo.
Parmi les jeux qui seront présentés, on retrouvera donc Hunter: The Reckoning – Deathwish, annoncé il y a peu et qui permet de poursuivre le partenariat entre l’éditeur et Teyon après un jeu RoboCop réussi. On devrait également avoir quelques nouvelles du RPG Edge of Memories, ainsi que du jeu de survie coopératif The Mound: Omen of Cthulhu. Même Endurance Motorsport Series devrait aussi être de la partie, et ce malgré le fait que le studio Kylotonn soit lui aussi placé en redressement judiciaire.
Difficile d’avoir l’esprit à la fête en pensant à la situation de l’éditeur et de tous les studios participants, mais on surveillera tout de même le showcase avec attention pour avoir une idée de l’avenir de Nacon.
Cet article peut contenir des liens affiliés