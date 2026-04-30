Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai

Une émission sous tension

Le cadavre de Spiders n’est même pas encore froid que Nacon vient aujourd’hui nous parler de son Nacon Connect. Celui-ci aura donc lieu le 7 mai prochain à 20 heures, heure de Paris, et le programme nous est présenté en vidéo.

Parmi les jeux qui seront présentés, on retrouvera donc Hunter: The Reckoning – Deathwish, annoncé il y a peu et qui permet de poursuivre le partenariat entre l’éditeur et Teyon après un jeu RoboCop réussi. On devrait également avoir quelques nouvelles du RPG Edge of Memories, ainsi que du jeu de survie coopératif The Mound: Omen of Cthulhu. Même Endurance Motorsport Series devrait aussi être de la partie, et ce malgré le fait que le studio Kylotonn soit lui aussi placé en redressement judiciaire.

Difficile d’avoir l’esprit à la fête en pensant à la situation de l’éditeur et de tous les studios participants, mais on surveillera tout de même le showcase avec attention pour avoir une idée de l’avenir de Nacon.