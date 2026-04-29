Les préparatifs autour de l’annonce de Final Fantasy VII Remake Part 3 sont en cours selon le réalisateur du jeu

Tous les regards sont braqués vers le Summer Game Fest

Durant une interview chez Comicbook, Naoki Hamaguchi a bien voulu répéter que le développement de Final Fantasy VII Remake Part 3 se déroulait très bien et que le calendrier interne est respecté. S’il ne veut évidemment pas trop en dire, il peut au moins reconnaître que l’annonce même du jeu ne devrait plus trop tarder :

« Ce que je peux vous dire, c’est que le développement se déroule comme prévu. Nous sommes convaincus que ce titre sera à la hauteur de la trilogie et que nous pourrons le proposer en toute confiance. Nous savons que de nombreux fans l’attendent avec impatience, et les préparatifs de l’annonce avancent à grands pas. Encore un peu de patience ! »

Voilà qui ne nous avance pas beaucoup, si ce n’est pour la partie concernant les préparatifs de l’annonce. En jetant un rapide coup d’œil au calendrier, il y a de fortes raisons d’espérer que cette suite soit annoncée lors du Summer Game Fest. Après tout, c’est là que Final Fantasy VII Rebirth a montré sa première vraie bande-annonce (si l’on met de côté le teaser avec Zack, Cloud et Sephiroth), et l’édition 2026 du show de Geoff Keighley aura lieu quelques jours seulement après la sortie du deuxième jeu sur Switch 2 et Xbox Series. Autrement dit, tout le monde sera au même niveau, rendant l’annonce de cette troisième partie probable.