PlayStation répond enfin à la polémique assez floue entourant les DRM sur les jeux PS4 et PS5

Une seule connexion est nécessaire après l’achat

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sony aura pris son temps pour donner une réponse officielle, partagée via le site GameSpot. Et celle-ci pourra paraître décevante tant elle est courte et ne répond pas à tous les problèmes soulevés :

« Les joueurs peuvent continuer à accéder à leurs jeux achetés et à y jouer comme d’habitude. Une vérification en ligne unique est requise pour confirmer la licence du jeu ; aucune autre vérification ne sera nécessaire par la suite. »

Cela confirme au moins l’hypothèse que la première licence que l’on acquiert est temporaire avant qu’elle ne soit remplacée par une autre plus définitive, ce qui s’explique par la politique de remboursement sur le PSN. Une réponse concise qui n’entre pas dans les détails, alors que d’autres soucis ont été pointés du doigt dans cette affaire, comme le lien entre la batterie CMOS de votre console et ces licences. Au moins, cette déclaration devrait écarter certaines hypothèses et calmer les débats.