Windrose : Le jeu de pirates cartonne, mais il faudra être très patient avant de découvrir la prochaine grosse mise à jour

Patience, moussaillons

Les chiffres réalisés par Windrose sont montés très rapidement après la sortie du titre en accès anticipé il y a deux semaines, et depuis, le bouche-à-oreille a bien fait son effet. Aujourd’hui, Windrose a déjà été vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires, ce qui n’est pas rien pour un jeu vendu 29,99 € qui était relativement confidentiel il y a encore quelques jours.

Mais le plus difficile commence maintenant pour Kraken Express, qui va devoir tout faire en sorte afin que cette communauté reste active durant l’accès anticipé. Une mise à jour vient donc d’être publiée aujourd’hui pour corriger des problèmes urgents (le patch note est disponible sur Steam), mais elle n’ajoute pas réellement de contenu. Et il faudra attendre pas mal de temps avant de découvrir de vraies nouveautés pour le jeu. Sans doute parce que le studio va solidifier l’expérience en récoltant tous les retours, mais aussi parce que développer de nouvelles choses demandera beaucoup de travail.

Un nouveau biome nommé « Ashlands » est en préparation, mais celui-ci ne sortira pas avant 6 mois, au minimum :

« Notre objectif n’est pas seulement d’ajouter de nouvelles zones. Nous voulons enrichir les systèmes déjà présents afin que Windrose évolue aussi dans sa profondeur de gameplay. Le chantier est ambitieux, et nous estimons actuellement qu’il faudra au minimum six mois de développement. Cela peut sembler long, mais ce temps nous permettra de proposer une extension solide, cohérente et digne de votre attente. »

Reste à voir si la communauté du jeu sera aussi patiente et si l’arrivée de cette mise à jour permettra de solidifier ce succès.