Comment trouver Machopeur dans Pokémon Pokopia ?

Pour trouver Machopeur, vous allez devoir d’abord vous rendre dans la région Collinangle. Pour y pénétrer, traversez le portail Pokémon situé dans la grotte où se trouvait Onyx dans la première région Terrasec. Une fois dans Collinangle, vous repèrerez un poste PC débranché à déplacer. Pour cela, vous allez devoir obtenir des informations sur l’habitat préféré de Machopeur.

Commencez par construire l’habitat Hautes herbes rouges parfait pour Flambino. Il vous donnera la recette de l’habitat de Machopeur, à savoir Coin d’entrainement en hautes herbes composé de :

2 x Sacs de sable

4 x Hautes herbes rouges

Après quelques minutes d’attente, vous verrez Machopeur débarquer. Il vous apprendra la capacité Force si vous lui rendez service.

Comment obtenir la capacité Force dans Pokémon Pokopia ?

Suivez Machopeur dans sa zone d’entraînement et aidez-le en ramassant cinq pierres posées dans la zone. Ceci fait, il vous apprendra la capacité Force, vous demandant de pousser un gros rocher et de l’emmener dans une zone dédiée, en restant appuyé sur A tout en poussant dans la direction voulue. Vous voilà prêt ou prête à pousser le poste PC jusqu’à son alimentation.

