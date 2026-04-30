LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir n’aura pas de retard, le jeu passe gold et sortira à la date prévue

Bruce Wayne prépare son entrée

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir arrivera bien en temps et en heure. C’est TT Games qui a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en indiquant que le jeu venait de passer gold. Un terme qui est utilisé pour indiquer la fin du développement, même si l’équipe est sans doute au travail sur un patch day one en ce moment. Vous pourrez donc bel et bien jouer au titre dès le 22 mai prochain, du moins sur PC, PS5 et Xbox Series car, rappelons-le, la version Switch 2 a été reportée à plus tard cette année, sans plus de précisions pour le moment.

Pour rappel, ce nouveau jeu LEGO a l’ambition de rendre hommage à tous les films Batman, mais pas. On y trouvera aussi des tas de références sur les séries et les comics, ainsi que sur les jeux Batman, dont ceux de Rocksteady. En témoigne un système de combat qui est ici très proche des jeux Batman Arkham.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, sachez que nous avons pu prendre le jeu en mains lors d’un événement organisé à Londres, afin de vous livrer nos dernières impressions d’ici peu de temps, alors surveillez le Bat-signal.