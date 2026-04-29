MindsEye : Le DLC gratuit Blacklisted censé dévoiler des éléments de « sabotage » est désormais disponible

De l’irréel au virtuel

Nommée « Blacklisted », ou « Sur liste noire », cette nouvelle mission de MindsEye est aussi subtile que son nom peut l’indiquer. Elle nous permet d’incarner un nouveau personnage, une tueuse à gages répondant au nom de Julia Black, qui doit éliminer deux cibles alors que Meridian « est attaquée de l’intérieur », et qui doit ensuite « révéler la vérité » sur ce qu’il se passe.

Une mission qui fait évidemment référence aux accusations de sabotage formulées par la direction de Build A Rocket Boy, persuadée que l’échec du jeu est à attribuer à des personnes qui souhaitaient voir le jeu échouer. Vous l’aurez compris, la remise en question n’est pas au programme ici.

Pour que personne d’autre ne se donne cette peine, Polygon a terminé cette mission d’un peu plus d’une heure, et le constat est sans appel : ce DLC est à l’image du jeu, et ce n’est pas ce nouveau contenu qui va relancer l’intérêt autour du titre. Même si Build A Rocket Boy espère une rédemption à la Cyberpunk 2077 :

« À l’image de MindsEye, tout cela est d’une stupidité affligeante. « Blacklisted » est un morceau de clash mesquin qui ne propose quasiment aucun couplet substantiel ; imaginez si Kendrick Lamar avait passé l’intégralité de « Not Like Us » à critiquer les chaussures de Drake. Ça transpire le désespoir, comme si Build a Rocket Boy essayait de transformer une polémique en un scoop sensationnel pour booster les ventes du jeu. (À noter : la mise à jour gratuite s’accompagne d’une réduction sur le prix du jeu de base. Pratique !) »

Sur Reddit, l’utilisateur RedbullCola a livré un compte-rendu (fascinant) de son expérience sur cette mission en pensant avoir découvert qui est visé par Build A Rocket Boy. Naturellement, la presse, grande méchante de cette industrie, mais aussi l’agence Ritual Network, qui s’occupe de plusieurs influenceurs et vidéastes. Une référence claire est faite à Cyberboi de la chaîne Cyber Gaming (60 000 abonnés), qui a couvert le jeu avant d’être visé par le studio, avec un personnage à tuer qui dispose d’un masque similaire à celui porté par le YouTubeur. On en est là. Il faut croire que Build A Rocket Boy pense être solide sur ses appuis pour mettre en avant ce genre de choses publiquement, et n’a pas peur d’un contre-procès.

Malgré une certaine curiosité morbide, les chiffres Steam du jeu ne sont pas réellement remontés (enfin, si, le pic a dépassé les 40 personnes en simultané), et c’était probablement là le dernier coup d’éclat de ce MindsEye.