Le jeu de basket NBA THE RUN nous invitera sur le terrain dès le mois de juin

Une bêta aura lieu dès cette semaine

Les fans de jeux de basket pourront prochainement jouer à autre chose qu’aux jeux NBA 2K grâce à ce NBA THE RUN, au gameplay plus arcade, qui met davantage en avant les matchs de rue que ceux dans un grand stade. Et ce même si les joueurs en question sont bien des stars de la NBA, puisque l’on retrouvera 30 sportifs célèbres ici.

NBA THE RUN propose de participer à des tournois en trois contre trois, et vous pouvez décider de contrôler l’entièreté de votre équipe ou bien un seul personnage, notamment lorsque vous jouez avec vos amis en ligne. On notera d’ailleurs que le jeu disposera du rollback netcode et semble beaucoup mettre l’accent sur la compétition en ligne, avec des tournois pouvant accueillir 48 personnes.

Vous pourrez jouer à NBA THE RUN dès le mois de juin, mais Play by Play Studios n’a pas encore voulu donner de date plus précise pour le moment. Sans doute parce que le studio veut d’abord s’assurer que tout fonctionne bien via le lancement d’une bêta qui aura lieu sur PC du 1ᵉʳ au 3 mai prochain. Les inscriptions pour cet essai gratuit sont ouvertes.