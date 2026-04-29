Resident Evil Requiem : Tout un chapitre a été supprimé du jeu durant le développement

Choisir, c’est renoncer

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de chapitres complètement coupés dans un Resident Evil. C’était le cas pour Resident Evil 7 ainsi que pour le remake du quatrième épisode, et visiblement, Resident Evil Requiem a eu droit au même destin. Le réalisateur n’indique pas ce que ce chapitre contenait, mais il explique pourquoi ce dernier a été supprimé :

« Lors de la finalisation de la structure du jeu, nous avons dû faire de nombreux choix, comme « déplaçons cette scène plus loin dans l’histoire », « supprimons complètement cette partie » ou « ajoutons un élément différent ici ». On ne se contente pas de supprimer des éléments à la fin du développement ; on effectue souvent de nombreuses révisions lors de la phase initiale d’ébauche. Durant ce processus, il est fréquent que des chapitres entiers disparaissent. C’est un peu comme le montage de textes ou de vidéos. On filme beaucoup de scènes, on les trie, on réfléchit à ce que l’on veut transmettre, au rythme et à l’intérêt du spectateur, puis on supprime tout ce qui est superflu. Étonnamment, parfois, le résultat final est meilleur sans certains éléments. La simplification est essentielle. »

À la vue de la réception critique et publique de cet épisode, ce chapitre ne devait effectivement pas être essentiel pour que Resident Evil Requiem soit apprécié. Mais si l’aventure initiale ne vous suffit pas, notez qu’un DLC majeur devrait bientôt être présenté par Capcom, avec quelques heures de jeu en plus.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Resident Evil Requiem.