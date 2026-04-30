Malgré la fermeture de Spiders, le DLC prévu pour GreedFall 2 sortira quand même

Nacon sortira le DLC malgré tout

Comme Spiders et Nacon avaient promis que GreedFall 2: The Dying World aurait droit à un DLC massif, les fans du RPG se demandaient si cette promesse tenait toujours compte tenu de la situation du studio. Hier, Spiders a publié un message sur les réseaux sociaux pour confirmer que son aventure prenait fin, tout en adressant un mot à propos du DLC en question, qui finira bien par sortir :

« Bonjour à tous. Tout d’abord, nous nous excusons pour le silence du mois dernier – cela fait un moment. Nous allons aller droit au but pour ne pas vous laisser dans l’incertitude : Après une longue période sans réponses claires, nous avons reçu la confirmation que Spiders est en cours de liquidation. Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien que l’entreprise dans son ensemble n’existe plus. Nous cessons immédiatement nos activités. Le DLC prévu sera publié via Nacon, et ensuite – eh bien, c’est tout. Nous sommes désolés que les choses en soient arrivées là et nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien au fil des années. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes avec vos jeux, veuillez contacter directement Nacon car nous ne serons plus en mesure de répondre. »

C’est donc Nacon qui reprend le projet et qui publiera le DLC promis pour GreedFall 2, sans que l’on sache réellement avec quelle équipe et dans combien de temps.

Une fermeture difficile à avaler

Le syndicat STJV a aussi publié un communiqué pour acter la fermeture du studio, en accusant Nacon de ne jamais avoir voulu sauver l’entreprise, et que cette fermeture était délibérée :

« Quand Nacon a subitement annulé la production du projet Dark l’année dernière, de façon unilatérale et sans explications concrètes, cela a enclenché un compte à rebours pour le studio, qui n’avait pas de contrat assurant sa survie après la sortie de GreedFall 2. Nacon n’a pas voulu signer de contrat immédiatement après, et n’a fait que repousser les échéances de signature de nouveau contrat. Le groupe semble également avoir interdit à Spiders d’aller proposer son travail à d’autres éditeurs ou investisseurs, bloquant cette voie de sortie de crise. Même après la mise en redressement judiciaire du studio, Nacon aurait pu signer un contrat avec Spiders. Les administrateurices judiciaires ont confirmé que Nacon n’a jamais exprimé l’idée de signer un contrat pour continuer l’activité de Spiders, et n’a donc jamais voulu sauver l’entreprise. »

Pour rappel, cette fermeture entraîne 71 licenciements, en plus de la perte d’un studio français historique.