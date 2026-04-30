Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste

Le retour du méchant Superman ?

Le dernier signe de vie d’Injustice 3 a été repéré par le site MP1st, qui a découvert le CV de l’un des artistes travaillant chez Warner Bros Games et qui faisait directement mention de ce troisième épisode, en plus de Hogwarts Legacy 2 (qui est quant à lui un peu plus officiel). Une boulette que l’intéressé va vite supprimer, mais qui nous permet de nous douter que l’annonce d’un Injustice 3 est désormais proche.

Après tout, le support de Mortal Kombat 1 a été stoppé assez tôt puisque le jeu n’aura pas connu de troisième Season Pass. Cela a ainsi donné du temps aux équipes de NetherRealm de travailler sur un autre projet, et puisque l’activité du studio se résume à Mortal Kombat et Injustice, on devine facilement ce qui se trame en coulisses. D’autant plus avec un univers DC relancé au cinéma sous la houlette de James Gunn, qui doit motiver Warner Bros Games à sortir davantage de jeux en lien avec ces super-héros (malgré quelques annulations comme le jeu Wonder Woman).

Réponse au Summer Game Fest en juin prochain ?