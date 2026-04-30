Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste
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Rédigé par Jordan
Avec un Mortal Kombat 1 qui a enregistré de bonnes ventes mais qui connaît un succès critique moins important que le onzième épisode, NetherRealm aurait sans doute tort d’enchaîner avec un autre épisode au lieu de laisser la licence se reposer un temps. Surtout quand le studio peut se tourner du côté des héros DC avec la saga Injustice, dont le troisième opus se fait attendre. Cela fait des années que l’on entend parler d’un Injustice 3 sans en voir une quelconque image ‘le deuxième épisode a déjà presque 10 ans), mais de nombreux indices prouvent désormais son existence.
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Le dernier signe de vie d’Injustice 3 a été repéré par le site MP1st, qui a découvert le CV de l’un des artistes travaillant chez Warner Bros Games et qui faisait directement mention de ce troisième épisode, en plus de Hogwarts Legacy 2 (qui est quant à lui un peu plus officiel). Une boulette que l’intéressé va vite supprimer, mais qui nous permet de nous douter que l’annonce d’un Injustice 3 est désormais proche.
Après tout, le support de Mortal Kombat 1 a été stoppé assez tôt puisque le jeu n’aura pas connu de troisième Season Pass. Cela a ainsi donné du temps aux équipes de NetherRealm de travailler sur un autre projet, et puisque l’activité du studio se résume à Mortal Kombat et Injustice, on devine facilement ce qui se trame en coulisses. D’autant plus avec un univers DC relancé au cinéma sous la houlette de James Gunn, qui doit motiver Warner Bros Games à sortir davantage de jeux en lien avec ces super-héros (malgré quelques annulations comme le jeu Wonder Woman).
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Date de sortie : 18/05/2017