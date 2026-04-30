Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition

Encore une cartouche du prochain Nintendo Direct ?

Après Marvel’s Guardians of the Galaxy et bien d’autres portages qui ont été confirmés de la sorte, c’est maintenant au tour de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition de faire le chemin jusqu’à la Nintendo Switch 2. S’il est déjà possible d’y jouer sur la console via la version Switch classique, une version native Switch 2 pourrait bien être en développement.

C’est du moins ce qu’affirme le Taiwan Digital Game Rating Committee (repéré par ResetEra), autrement dit l’organisme de classification taïwanais, qui est l’équivalent local du système PEGI. Une page concernant une version Switch 2 du JRPG est apparue sur le site officiel de l’organisme, avec une sortie fixée à aujourd’hui, le 30 avril. Cette dernière information est évidemment erronée, mais le fait que le jeu soit enregistré au sein du site n’est sans doute pas une erreur. On ne sait pas si Nintendo va confirmer tout cela lors du prochain Nintendo Direct (qui se fait beaucoup attendre), mais cela commence à faire beaucoup de jeux Switch 2 qui apparaissent de cette façon.