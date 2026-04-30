La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé
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Rédigé par Jordan
Secret Mode et Fuse Games auraient sans doute voulu que l’on apprenne la nouvelle autrement que par une fuite. Star Wars: Galactic Racer s’apprête à ouvrir ses précommandes, et par conséquent, il était nécessaire que la date de sortie du jeu soit dévoilée. Ce qui fut le cas il y a quelques jours, mais par erreur. Aujourd’hui, cette date est désormais confirmée en bonne et due forme avec quelques informations supplémentaires.
Voici le détail des différentes éditions
Préparez-vous à sortir votre pod du garage, car Star Wars: Galactic Racer sortira bien cette année. Comme ce que l’on a pu découvrir en début de semaine, le jeu sortira bien le 6 octobre prochain, et pour fêter la nouvelle, quelques extraits de gameplay qui vont à toute allure nous sont présentés en vidéo.
Cette nouvelle bande-annonce sert également à détailler les différentes éditions qui seront proposées pour le jeu, en plus de l’édition standard qui sera vendue à 59,99 €. Vous retrouverez tout d’abord une édition Deluxe à 79,99 € qui comprendra les éléments suivants :
- Le jeu
- Un steelbook
- Un artbook numérique
- 3 repulsorcrafts
- 3 événements arcade
- Le pack Deluxe Livery
- Un pack de bannières
Pour ce qui est de l’édition collector qui vient d’être confirmée, la facture grimpera un peu plus. Il faudra compter 159 €, et celle-ci vous donnera accès à :
- Le jeu dans son édition Deluxe
- Une figurine du véhicule Kor Sarun: Darc X
- Une bannière physique Kestar Bool
- Un artbook physique
De plus, chaque précommande donnera accès à un coloris supplémentaire en fonction de la plateforme où vous achèterez le jeu. Star Wars: Galactic Racer est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : 06/10/2026