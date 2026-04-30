La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé

Voici le détail des différentes éditions

Préparez-vous à sortir votre pod du garage, car Star Wars: Galactic Racer sortira bien cette année. Comme ce que l’on a pu découvrir en début de semaine, le jeu sortira bien le 6 octobre prochain, et pour fêter la nouvelle, quelques extraits de gameplay qui vont à toute allure nous sont présentés en vidéo.

Cette nouvelle bande-annonce sert également à détailler les différentes éditions qui seront proposées pour le jeu, en plus de l’édition standard qui sera vendue à 59,99 €. Vous retrouverez tout d’abord une édition Deluxe à 79,99 € qui comprendra les éléments suivants :

Le jeu

Un steelbook

Un artbook numérique

3 repulsorcrafts

3 événements arcade

Le pack Deluxe Livery

Un pack de bannières

Pour ce qui est de l’édition collector qui vient d’être confirmée, la facture grimpera un peu plus. Il faudra compter 159 €, et celle-ci vous donnera accès à :

Le jeu dans son édition Deluxe

Une figurine du véhicule Kor Sarun: Darc X

Une bannière physique Kestar Bool

Un artbook physique

De plus, chaque précommande donnera accès à un coloris supplémentaire en fonction de la plateforme où vous achèterez le jeu. Star Wars: Galactic Racer est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.