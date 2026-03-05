Comment briser des blocs dans Pokémon Pokopia ?

Le monde de Pokémon Pokopia est entièrement composé de blocs, même s’il n’utilise pas une technologie voxel comme beaucoup de jeux du genre. Pour façonner le terrain, les murs et l’environnement qui vous entoure, il faudra détruire ces blocs afin de les replacer ensuite à votre guise. Pour cela, vous aurez besoin de la capacité Éclate-Roc.

Comment obtenir Tygnon dans Pokémon Pokopia ?

Pour débloquer cette capacité, il faudra faire appel à Tygnon, le Pokémon qui vous enseignera Éclate-Roc. Pour le faire apparaître, commencez par récupérer le sac de frappe situé à gauche du Centre Pokémon en ruines. Placez ensuite cet objet juste à côté d’un banc (il y en a un non loin du sac de frappe) et attendez quelques instants pour que Tygnon apparaisse.

Parlez-lui une nouvelle fois. Il vous demandera alors de lui apporter des pierres, que vous pouvez facilement ramasser dans les environs. Une fois les pierres remises, Tygnon vous apprendra la capacité Éclate-Roc.

N’hésitez pas à consulter notre notre guide complet qui couvre une large gamme d’astuces, dont les autres capacités de Métamorph.