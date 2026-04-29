Thick as Thieves : Le jeu d’infiltration sera vendu à tout petit prix

Un accès anticipé qui ne dit pas son nom ?

Si vous nourrissez une certaine curiosité à propos de Thick as Thieves, vous serez sans doute soulagés d’apprendre que le jeu ne coutera qu’une bouchée de pain, c’est-à-dire 4,99 € seulement. Pour ce petit prix, vous aurez accès à une campagne d’environ 4 heures avec 16 missions sur deux maps, avec une rejouabilité très importante, si l’on en croit les mots de Jeff Hickman, réalisateur du jeu, qui nous présente ce dernier dans une nouvelle vidéo de gameplay.

Il est précisé que cette campagne servira de base pour d’autres contenus qui arriveront plus tard dans le jeu. Espérons qu’il ne s’agisse pas là d’un accès anticipé déguisé, même si le prix est des plus honnêtes. Il devrait en tout cas aider à ce que le jeu puisse se vendre plus rapidement, à condition que la qualité soit un tant soit peu au rendez-vous.

Thick as Thieves sera disponible sur Steam dès le 20 mai prochain. Des versions PS5 et Xbox Series sont également prévues, mais aucune date de sortie n’a été confirmée.