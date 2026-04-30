The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas

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The Blood of Dawnwalker vient d’avoir droit à sa grande présentation, et à cette occasion Rebel Wolves a invité une partie de la presse à visiter ses locaux. De nombreuses interviews sont alors ressorties, et puisqu’il s’agit du sujet le plus brûlant du moment, la question de l’IA a été abordée.

The Blood of Dawnwalker

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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