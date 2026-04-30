The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas

Sang pour sang humain… du moins à la fin

Konrad Tomaszkiewicz, qui gère le studio Rebel Wolves, a un discours à propos de l’IA générative qui est l’image de celui de nombreuses autres personnes à sa place dans cette industrie. S’il prône le fait maison et le travail des artistes, il pense que cet outil devrait malgré tout être utilisé, à condition « d’aider les personnes pour travailler, pas pour les remplacer ».

Lorsque Eurogamer lui demande si un studio comme Rebel Wolves ressent une certaine forme de pression pour utiliser cet outil afin de mieux lutter à armes égales avec d’autres studios AAA plus massifs, il admet que l’IA générative a bien été utilisée de manière temporaire au début du développement de The Blood of Dawnwalker :

« Honnêtement, nous n’avions aucune pression, mais nous avons évidemment utilisé certaines technologies, comme la génération de voix, dès les premières étapes du développement. Dans notre secteur, lorsqu’on travaille sur un RPG enregistré en doublage, le doublage représente un coût important. Il est essentiel d’être sûr que ce que l’on enregistre correspond bien à ce que l’on souhaite. Car, d’une part, les modifications sont très onéreuses. D’autre part, parce que c’est au moment où l’on commence à écouter le jeu, les PNJ, etc., que l’on se rend compte si un élément de l’histoire fonctionne ou non. »

Toutes ces voix ont ensuite été supprimées pour être enregistrées avec de vrais artistes de doublage. Afin de préciser encore un peu plus les choses, Tomasz Tinc, cofondateur du studio, a assuré que le jeu final ne comporte aucune trace d’IA générative :

« Je tiens à préciser une chose, car le sujet de l’IA a été abordé, et chaque fois qu’on parle d’IA, la controverse est au rendez-vous. Je voulais clarifier un point essentiel : rien dans The Blood of Dawnwalker n’a été créé par IA générative, absolument rien. Ce jeu a été entièrement réalisé par des êtres humains, de leur propre main et de leur propre sang. Je voulais que ce soit parfaitement clair. »

The Blood of Dawnwalker sera disponible dès le 3 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.