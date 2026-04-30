Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires

Pas de retcon au programme

Une mise à jour 1.4.0 vient d’être ajoutée à Super Mario Galaxy 2, et si celle-ci s’assure que certains bugs disparaissent, elle permet aussi de découvrir un nouveau chapitre dans le livre d’histoires de la princesse Harmonie. En voyant un tel ajout être au programme après les déclarations de Shigeru Miyamoto qui souhaitait que les origines de Peach révélées dans le dernier film deviennent aussi canon dans les jeux, on peut facilement faire le lien entre les deux informations.

Mais la réalité est cependant différente, puisque ce nouveau chapitre se concentre sur « les aventures des jumeaux Lumas, Mari et Lu, et la Dame aux étoiles filantes » selon Nintendo. Ce dernier n’a donc pas tout bousculé en raison du succès des films, même si rien ne dit que cet élément ne sera pas abordé dans les prochains jeux de la saga. Reste à savoir pourquoi cette histoire a été ajoutée maintenant, si ce n’est pour refaire parler des jeux pendant que Super Mario Galaxy cartonne au box-office.