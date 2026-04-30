Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires

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Avec le carton réalisé par le film Super Mario Galaxy au cinéma, Nintendo a tout intérêt à capitaliser sur Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. C’est pourquoi le constructeur nous informe qu’une mise à jour est désormais disponible pour le deuxième épisode de la série, avec un petit ajout surprenant.

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Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
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Date de sortie : 16/11/2007

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