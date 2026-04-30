Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste

La sortie se rapproche, mais toujours pas de date

Le studio a pris la parole dans un premier journal de développeur publié sur le site de Focus, l’éditeur de ce Resonance: A Plague Tale Legacy. Si celui-ci se concentre largement sur la présentation de la protagoniste de cet épisode, Sophia, le studio promet que la sortie du jeu se rapproche :

« L’équipe d’Asobo Studio est sur le pont. La sortie est imminente. Bientôt, vous affronterez d’innombrables dangers aux côtés de Sophia et de ses compagnons. […] Les prochains mois sont cruciaux : nous nous concentrons sur les tests, l’équilibrage et le peaufinage des mécaniques de jeu afin de vous offrir une expérience aussi exigeante qu’inoubliable. Derniers ajustements, dernières sessions d’enregistrement, finalisation de la bande originale, avant de vous proposer une histoire forgée dans les profondeurs et les mystères de la Méditerranée… »

Aux dernières nouvelles, le jeu est bien prévu pour cette année 2026, et cet article semble le confirmer à demi-mot. On devrait réentendre parler de Resonance: A Plague Tale Legacy, ne serait-ce que par d’autres billets de blog comme celui-ci.

Sophia, nouvelle tête d’affiche de la série

Dans ce premier journal, Asobo se concentre donc sur la présentation de Sophia, un personnage rencontré dans A Plague Tale: Requiem. On la retrouvera ici 15 ans plus tôt afin de mieux découvrir son passé et comment sa vie a changé depuis sa plus tendre enfance :

« Sophia évolue dans un environnement particulièrement violent où elle a appris à se battre dès son plus jeune âge. […] Elle cherche à comprendre quel mal la hante depuis l’enfance. Il semblerait que Requiem ne soit pas sa première rencontre avec la Macula… Son périple dans Resonance: A Plague Tale Legacy dépasse largement le simple cadre de la survie : il changera sa vie à jamais et la forcera à affronter son passé, ses fantômes, et à choisir qui elle veut vraiment devenir. »

Le studio explique aussi pourquoi il a voulu s’attarder sur ce personnage en particulier :

« Elle fait partie de ces personnages que l’on admire pour leur force, mais qui nous touchent profondément lorsqu’ils révèlent leurs faiblesses. Ce qui nous fascine chez elle, c’est que, lorsqu’elle accepte enfin sa vulnérabilité, elle n’en devient que plus forte. Nul n’est infaillible, et c’est précisément ce qui la rend réelle, tangible, profondément humaine. Nous ne l’aimons pas malgré ses défauts, nous l’aimons pour ses défauts. »

Resonance: A Plague Tale Legacy sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.