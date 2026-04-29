Kalanoro annoncé, un nouveau jeu de plateforme malgache où l’on doit sauver des artistes lémuriens

Sauvez les lémuriens

Repéré par l’éditeur français New Tales (Fading Echo, Terrinoth: Heroes of Descent), ce nouveau projet nous vient du jeune studio malgache Red Raketa. Kalanoro (qui se prononce « ka-la-nour »), est un nouveau jeu d’action, d’aventure et de plateformes, qui se veut rythmé par sa musique. Présenté comme un road-trip musical, le titre nous enverra à Lemuria, une île où une affreuse sorcière sévit.

Une dictature locale qui ne peut plus durer, et heureusement, on incarne une héroïne malgré elle, Kalakely, qui va tenter de renverser l’oppresseur. Cela tombe bien, la méchante veut tenir un concert à son honneur, et vous avez donc décidé de recruter des musiciens pour former un groupe. Un groupe qui s’annonce haut en couleur. Il faut dire que cette troupe de joyeux lurons sera composée d’artistes lémuriens que vous allez progressivement délivrer. Votre objectif, agrandir votre popularité et renforcer vos liens avec vos nouveaux compagnons.

On a pu en voir un peu plus en amont de son annonce, ce qui illustrait assez bien la démo maintenant accessible sur Steam. Dans les grandes lignes, Kalonoro ne bouleversera sans doute pas grand-chose des codes que l’on connait au genre. Il faut dire qu’il s’inspire de grands noms, comme Crash Bandicoot, Kirikou, Mario, Tombi et d’autres platformers de notre enfance. On alternera entre phases de plateforme, moments plus actions avec des combats, des mini-jeux et de l’exploration.

Fondé par trois personnes, le studio est une équipe entièrement malgache, composée de huit personnes fixes et jusqu’à une vingtaine de personnes en pic de production. Notez d’ailleurs que le projet a bénéficié du soutien de ONY, un cluster fondé par Orelsan et Ahélya Randriambolaina qui vise à aider les productions locales dans le jeu vidéo, et plus globalement, à la culture.

Kalanoro est actuellement en développement sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 avec une sortie prévue pour le courant de l’été 2026.