Kalanoro annoncé, un nouveau jeu de plateforme malgache où l’on doit sauver des artistes lémuriens

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Quand trois personnes passionnées se réunissent à Antananarivo, Madagascar, et mettent en commun leurs inspirations, cela donne un nouveau jeu d’action aventure coloré. Inspiré du folklore malgache, Kalanoro va nous alpaguer dans son épopée où il va falloir sauver des lémuriens. Un titre tout frais, qui vient de faire les présentations.

Kalonoro, un jeu inspiré par le folklore malgache

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