Après un énorme conflit en interne, Subnautica 2 sortira en accès anticipé dans quelques jours

Le jeu sort enfin la tête de l’eau

Krafton avait déjà un peu vendu la mèche concernant la sortie en accès anticipé de Subnautica 2, alors que c’est bien Ted Gill, fraîchement réembauché, qui devait lui-même s’occuper du planning du jeu. Finalement, le titre sortira bien en mai, et plus précisément le 14 mai à 17 heures, heure de Paris.

Il sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store, en plus de la Xbox Series (directement sur le Game Pass Ultimate). Le jeu sera vendu au prix de 29,99 dollars, soit sans doute le même nombre en euros. On ignore encore le contenu exact de cet accès anticipé, en dehors de ce qui a été montré lors des différents journaux de développement postés par le studio. Aujourd’hui, Unknown Worlds se contente de diffuser une bande-annonce qui n’est qu’une cinématique, et qui ne contient pas de gameplay.

Il sera maintenant intéressant de voir dans quel état ce Subnautica 2 va sortir après tous les déboires que la direction du studio a rencontrés avec Krafton. Pour rappel, si le jeu parvient à atteindre ses objectifs de vente d’ici septembre prochain, les employés du studio devraient toucher le bonus de 250 millions de dollars promis par Krafton, qui était la source du conflit entre l’éditeur et les dirigeants d’Unknown Worlds.