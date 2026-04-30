Le prochain film Resident Evil présente sa première bande-annonce angoissante

Pas de Leon ou de Chris pour sauver ce nouveau protagoniste

Constantin Film nous révèle la première bande-annonce de ce film Resident Evil, qui n’aura rien à voir avec la saga portée par Milla Jovovich ou Bienvenue à Raccoon City, sorti plus récemment. On est ici en face d’une adaptation un peu plus libre, avec une histoire inédite qui ne reprend pas les protagonistes connus, pour se concentrer sur les mésaventures d’un jeune livreur qui va devoir faire face, seul, à toutes les horreurs qui surviennent autour de lui.

Un premier synopsis a été partagé dans la foulée :

« Dans une histoire inédite, ce Resident Evil suit Bryan (Austin Abrams), un coursier médical qui se retrouve malgré lui pris dans une course contre la montre haletante pour sa survie, lors d’une nuit fatidique et terrifiante où tout bascule dans le chaos. »

On sera donc en face d’un film plus horrifique que les dernières adaptations, ce qui est déjà un bon point. L’esprit Resident Evil est encore difficile à cerner ici en dehors de quelques éléments, mais on imagine que le film a quelques surprises en réserve qu’il ne nous montre pas ici.

Rendez-vous mi-septembre 2026 dans les salles de cinéma pour découvrir ce film Resident Evil.