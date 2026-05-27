L’AG French Direct 2026 met en avant cinq jeux créés par des étudiants

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Chaque année, l’AG French Direct met un gros coup de projecteur sur les studios francophones, en majeure partie indépendants, qui façonnent le jeu vidéo de demain. Depuis peu, nous mettons également à l’honneur ceux qui deviendront les développeurs et développeuses de demain avec plusieurs projets étudiants particulièrement prometteurs. Durant le pré-show de l’AGFD 2026, nous avons ainsi mis en lumière cinq d’entre eux, dont trois provenant de l’LISAA (Institut Supérieur des Arts Appliqués de Paris), qui avait déjà participé l’année dernière avec trois jeux.

AGFD 2026 Jeux étudiants

On démarre avec la présentation des jeux issus de LISAA : Pierre Qui Roule, Greed For Glory et Poussière du Bund. Le développement de ces trois projets a débuté en octobre 2025 et devrait s’achever en juin 2026.

Pierre Qui Roule

Pierre qui roule key art 1

Pierre qui Roule key art

Tout le monde connaît le fameux proverbe, et une petite équipe composée de huit étudiants ainsi que de deux compositeurs a décidé d’en faire un jeu de plateforme 3D qui roule sa bosse. Pierre Qui Roule vous propose d’incarner un loyal collecteur d’impôts de mousse.

Afin d’accomplir votre noble mission, vous devrez parcourir le monde des « Pierrequiroule » pour collecter leurs redevances, même si cela doit se faire par la force. Le plateformer mise avant tout sur un gameplay basé sur le physique arrondi de notre héros ainsi que sur l’exploration d’un univers décalé peuplé de pierres (rien à voir avec « RRRrrrr »). On vous laisse admirer le trailer de gameplay qui vous donne une meilleure idée du concept.

  • Game Design
    PERETTE Yohann
    DELPIT Pierre
    ZHOU Romaric
    TOUROUL Victor
  • Game Art / Tech Art
    ISSA Joseph
    LE MERRER Clément
    SEVANCHE Tatiana
    VIROLLE Lucian
  • Composition Musicale
    MARTRE Antoine
    YANG Yi

Greed For Glory

Greed for glory key art 2

Greed for Glory key art

Développé par dix étudiants (dont deux compositeurs), Greed For Glory se présente comme un Party Game qui demande de la stratégie et un bon contrôle de son avarice. Inspiré des fables de LaFontaine, votre objectif est de devenir le rongeur le plus riche du royaume. Pendant huit manches, les joueurs sillonnent la carte en quête de richesses, tout en tentant de dérober celles de leurs adversaires au fil d’affrontements stratégiques.

Des événements imprévus viennent régulièrement bouleverser l’équilibre de la partie et redistribuer les cartes. Chaque tour débute par une phase de préparation durant laquelle les participants programment secrètement quatre actions. Celles-ci se révèlent ensuite lors de la phase d’action, où chaque décision peut faire basculer la partie. A condition que le plan se déroule comme prévu, bien entendu.

  • Game Design
    POIRSON Mélanie
    MEYER Térence
    LOYER Zadig
  • Game Art
    KALFON Jean
    PRENAT Alice
    POUCET Julie
    DOUSEDAN Micah
  • Tech Art
    BÉNARD Gabriel
    PANTEGNIES Mathéo
  • Composition Musicale
    MARTRE Antoine

Poussière du Bund

Poussiere du bund key art 3

La Poussière du Bund key art

Il faudra plus qu’un simple tapis pour couvrir La Poussière du Bund, le jeu d’infiltration et de Parkour développé par douze étudiants, dont un compositeur. Impossible de ne pas y voir une grosse « vibe » Mirror’s Edge dans ce titre qui nous ramène aux grandes heures des Yamakasi. On y incarne Ying Zhu, une jeune ouvrière déterminée à lever le voile sur la disparition de son frère et sur les luttes de pouvoir qui secouent la Chine de 1925.

Au cœur d’une ville marquée par les tensions politiques, les influences impérialistes et les mouvements de contestation populaires, Ying infiltre les quartiers du Bund et un hôtel contrôlé par un diplomate corrompu afin d’obtenir des informations cruciales. Sa quête bascule lorsqu’elle conclut un pacte avec un esprit mystérieux qui lui confère des pouvoirs surnaturels liés à la poussière. Grâce à ces capacités, l’héroïne peut se fondre dans les nuages de sable qui balayent la ville, se déplacer avec une agilité hors du commun et troubler la perception de ses ennemis.

Mais cette puissance a un prix car chaque utilisation de ses dons altère progressivement son corps. Ying doit donc agir vite pour découvrir la vérité avant qu’il ne soit trop tard.

  • Game Design :
    Nicolas GAL
    Paul PIAZZONI
    Thibault LOUËT
  • Game Art
    Anna JARRY
    Kamand SAADATI
    Léonie HAUDECOEUR
    Marion HERVE
    Audrey SAUTAI
    Axel ORGER-BLEUET
  • Tech Art
    Evan CAMIER
    Camille EDELIN
  • Composition Musicale
    Vadim LOUËT

Al’ulA

Alula key art 2 4

Al’ ulA key art

Avec Al’ulA, les étudiants de la promotion 2026 de l’axe Jeux Vidéo de l’IIM Digital School proposent un puzzle-game narratif à la première personne mêlant astronomie, mystère et architecture marocaine médiévale. On y incarne Mariam, une astronome confrontée à la disparition de son mentor. En découvrant un mystérieux artefact extraterrestre, elle est propulsée dans une dimension fractale où une entité inconnue tente de communiquer avec elle. Pour progresser, il faudra comprendre les règles de cet univers énigmatique et résoudre une série de puzzles basés sur l’observation, la logique et l’interaction avec l’environnement.

Il convient toutefois de préciser qu’Al’ulA dépasse aujourd’hui le cadre du simple projet étudiant. À l’issue de leurs études, les membres de l’équipe ont choisi de poursuivre le développement du jeu et sont actuellement à la recherche d’un éditeur afin de transformer cette première expérience en un titre complet. Vous pouvez toutefois jouer gratuitement au titre sur Steam.

  • Game programmers
    Ema Ouardi
    Shane Dorin
    Sacha Epry
    Léopold Leclerc
    Kevin Verhaeghe
  • Game artists
    Zoé L’Haridon
    Morgane Huynh-Perez (Co-lead)
    Chaher Himaya
    Chris Andriafanjava
    Angela Tran
    Mehdi Haffoudhi
    Nathalie Pahmer
    Matteo Boizet
    Game designers
    Nicolas Coulliais
    Lisa Buffo
    Padern Ferlier
    Enzo Jaillot
    Julien Blondelot
    Thomas Florent
  • Producers
    Anatole Chapelle
    Alvi Frémont-Prauda
  • Composer
    Yann Thiery
  • Sound designer
    Camille Saby

Out of Range

Out of range screenshot 5

Out of range screenshot

Les étudiants lyonnais de Bellecour travaillent depuis 2025 sur Out of Range un twin-stick shooter nerveux et rythmé dans lequel on incarne un robot dissident tentant de s’échapper d’un vaisseau spatial hostile. Considéré comme une menace par les autres machines, il devra traverser une succession d’arènes infestées d’ennemis dans une course effrénée pour sa survie.

Au fil de cette aventure, il sera possible récupérer de nouvelles armes et divers bonus afin de renforcer son arsenal et adapter son style de combat face à des affrontements toujours plus intenses. Out of Range est toujours en cours de développement mais il est possible de l’essayer gratuitement sur la plateforme ich.io.

  • Producer : Cyril JEAN
  • Game Designer : Baptiste PERRIN
  • Lead Programmer : Eliot GARNIER
  • Programmer : Orlando MARTINEZ
  • Technical Artist : Tristan POVEDA
  • 3D Artist : Mathieu GABLIER
  • Concept Artist : Ophélie RONCERAY. Manina LEDENT. Roxane LE SAUX. Maïlys MORET et Thibault GAUTHIER
  • Sound Designer: Emmanuel BOUIS
  • Music Composer: Fabien BLEMET
  • Video Editor: STREAK et Timothée BOITON

Il ne reste désormais plus qu’à saluer le travail accompli par ces étudiants et à leur souhaiter une excellente continuation dans l’industrie à l’issue de leur cursus. Pour plus d’informations sur l’AG French Direct, n’hésitez pas à consulter notre page dédiée ainsi que notre page Steam.

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