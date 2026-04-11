Comment purifier le Sanctuaire de l’expiation (Sorcière de la force) dans Crimson Desert ?

Le Sanctuaire de l’expiation lié à la sorcière de la force se trouve loin au nord-ouest de la région de Déméniss, et légèrement au nord-ouest aussi des Ruines de la Porte de la Vérité.

Allez-y uniquement lorsque vous aurez rencontré Areciel, sinon vous ne pourrez pas purifier le sanctuaire. Idem, comme pour chaque sanctuaire, il faut réduire la jauge d’ennemis à zéro. Là, vous pourrez chercher les pièces manquantes du réacteur.

Quand la zone sera libérée, et après la toute petite cinématique, allez vers le sud et sautez par-dessus le rebord pour arriver au niveau inférieur. Vous serez devant une entrée bloquée par des ronces. Brûlez-les avec une Collecte de lumière, en rappelant qu’il faut brandir votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyer et maintenir L1/LB pour l’activer. L’accès désormais libéré, entrez.

Levez la tête pour voir le cube d’alimentation. Saisissez-le avec la force axiomatique (L3/LS) et amenez-le jusqu’au réacteur pour le glisser dans son emplacement dédié. Enfoncez-le enfin avec un coup de paume pour le fixer.

Depuis le réacteur, repartez tout au nord du sanctuaire pour arriver devant un autre accès menant à l’intérieur des ruines. Vous reconnaîtrez l’endroit avec un symbole rond au sommet de l’entrée.

À l’intérieur, serrez à droite et regardez à travers l’espèce de fenêtre devant vous. Le morceau de pilier du réacteur flotte de l’autre côté. Saisissez-le avec la force axiomatique en visant à travers l’une des fentes, et appuyez sur Triangle/Y pour le sceller dans votre inventaire.

Revenez au réacteur à fusion et ouvrez votre inventaire puis sélectionnez le chaudron en fonte du coucou. Choisissez ensuite le Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 14-1 et faites « Jeter » avec Carré/X pour le faire apparaître à côté de vous.

Placez le morceau de pilier au sommet de son emplacement comme montré ci-dessous sur l’une de nos images, puis grimpez dessus et enfoncez-le avec un saut de paume (saut + R3/RS) pour le fixer. Le réacteur va repartir et la sorcière va venir vous remercier. Vous repartez aussi avec le Plan II : Armure para-foudre du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de l’expiation au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.