Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde

Bâtissez votre royaume avec les bons alliés

Si vous avez déjà joué à Crown Gambit, vous ne serez pas dépaysés en voyant à quoi ressemble Sovereign Tower. Pourtant, en dehors d’une direction artistique similaire, les deux jeux n’ont finalement pas énormément de points en commun, dans la mesure où le prochain jeu du studio se présente comme un RPG narratif avec beaucoup de mécaniques de gestion. C’est ce que Gobert, directeur artistique sur le projet, nous explique en vidéo.

Dans Sovereign Tower, vous devrez reprendre en mains l’ancien royaume de Britannia en gérant votre propre table ronde de chevaliers. En tant que souverain, vous devrez d’abord gérer les doléances du peuple en gérant le budget de votre pays. Vous devrez cependant bien vous entourer pour faire face à toutes les demandes, et pour cela, il faudra être très méticuleux dans le recrutement de vos chevaliers. Ces derniers auront leurs propres forces et faiblesses à prendre en compte avant de les envoyer en mission. S’il faut donner un point de comparaison pour mieux comprendre, pensez à Dispatch, qui dispose d’un système similaire avec ses super-héros.

Sovereign Tower est attendu sur PC en août prochain, mais n’a toujours pas de date de sortie plus précise à l’horizon. Néanmoins, si le titre vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà y jouer grâce à sa démo sur Steam.