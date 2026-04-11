Comment purifier le Sanctuaire de la paix dans Crimson Desert ?

Trouver l’emplacement du Sanctuaire de la paix est assez simple finalement. Il suffit d’ouvrir sa carte, d’aller au niveau de Pailune et de regarder vers le bas du « A ».

Comme évoqué en introduction, s’il faut bien réduire la jauge du sanctuaire à zéro, il est nécessaire de se débarrasser du Bâton d’Antumbra, le boss de la zone qui vous attend sous un arbre. C’est le plus redoutable des trois boss de la quête des sorcières, surtout à cause de la magie obscure qu’il lance et qui est particulièrement dévastatrice. Avec beaucoup de nourriture sur vous, un équipement bien raffiné et une science de l’esquive, ça finira par passer.

La tranquillité revenue, mettez-vous à la recherche des pièces du réacteur. Depuis la zone du boss, repartez vers le réacteur en passant sur un petit pont. Depuis ce pont, sautez en contrebas, sur la droite, pour descendre de quelques niveaux. En bas, vous serez tout près du morceau de pilier flottant. Saisissez-le avec votre force axiomatique (R3/RS) et mettez-le en évidence juste à côté.

Tout près de votre position, remarquez la brèche dans le mur suffisamment grande pour vous. Passez à travers et vous verrez le cube d’alimentation derrière une grille. Utilisez votre force axiomatique et scellez-le avec Triangle/Y pour qu’il rejoigne directement votre inventaire.

Ressortez et reprenez le morceau de pilier rencontré juste avant le cube pour le placer au sommet du pilier correspondant de la même façon que sur notre capture d’écran ci-dessous. Le jeu vous aidera à placer le morceau correctement en l’approchant de son emplacement. Grimpez ensuite dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) afin de le fixer.

Sortez ensuite le cube d’alimentation Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n°15 de votre chaudron en fonte du coucou en faisant « Jeter » une fois l’objet mis en surbrillance. Le cube apparaîtra alors à côté de vous et vous n’aurez plus qu’à l’insérer dans son emplacement. Enfoncez-le ensuite avec un coup de paume et le réacteur sera réparé.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie du réconfort au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.