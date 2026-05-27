Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC

Quand Mulder et Scully ne sont pas dispos

En regardant Breach Signal, on comprend facilement quel public le studio O5 Interactive souhaite aller chercher. Le jeu va séduire toutes les personnes qui sont à la recherche d’un jeu d’horreur à jouer entre amis, qui offrira beaucoup de moments de tension avec des créatures qui devraient vous filer quelques cauchemars. On en a d’ailleurs un nouvel aperçu dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, qui a été diffusée lors de notre AG French Direct.

L’influence X-Files se fait aussi ressentir ici, mais dans Breach Signal, vous incarnerez des personnages employés par la Federal Normality Agency, qui sont chargés d’enquêter sur des brèches dimensionnelles qui affectent parfois des objets qu’il vous faudra analyser.

Mais chaque seconde passée sur le terrain vous rend plus vulnérable face aux forces surnaturelles du coin, et si vous cherchez à être trop gourmand en analysant tout ce que vous trouverez, sans rentrer dans votre base à temps, vous croiserez de plus en plus de monstres qui vous traqueront, vous et vos amis.

Breach Signal vise maintenant une sortie autour de la fin du mois d’octobre, si les plans ne changent pas, sur PC via Steam (et compatible avec le Steam Deck).