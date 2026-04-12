Comment purifier le Sanctuaire de la révélation dans Crimson Desert ?

Direction le sud de la région de Déméniss, et plus exactement la grosse île près de « Demeniss Port » lorsque l’on regarde la map. Le Sanctuaire de la révélation est érigé lui-même sur un îlot juste à côté.

Rappelons-le, la purification du sanctuaire ne peut se faire que si Areciel, la sorcière de la force, a été rencontrée. Autre particularité, hormis les prêtres et zélotes présents comme dans chaque sanctuaire, il faut également éliminer la Lance d’Antumbra, le boss de la zone. Il vous attendra dans une petite arène et le combat se lancera dès que vous approcherez.

La Lance d’Antumbra est moins redoutable que le Bâton d’Antumbra mais plus agaçant que l’Epée car il se téléporte beaucoup. Il aura notamment une série d’attaques utilisant cette faculté et il insistera aussi avec des techniques invoquant des clones. Préparez beaucoup de nourriture, esquivez très souvent et soyez patient face aux enchaînements du boss pour réussir à le terrasser.

La cinématique de la libération du sanctuaire se lancera et vous pourrez être libre de réparer le réacteur. Avant toute chose, allez récupérer l’arme Épine de traque obscure près de l’endroit où vous réapparaissez.

Depuis le râtelier sur lequel vous avez trouvé l’arme, sautez et planez vers le sud pour atteindre le sommet d’une ruine du sanctuaire. Atterrissez dessus pour que le sol s’effondre sous vos pieds. Vous tomberez nez-à-nez avec le morceau de pilier du réacteur. Saisissez-le avec votre force axiomatique (L3/LS) et scellez-le dans votre inventaire avec Triangle/Y.

Allez au réacteur, ouvrez votre inventaire et sélectionnez le chaudron en fonte du coucou. Placez votre curseur sur Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 34-6 et faites « Jeter » pour que le morceau apparaisse à côté de vous. Avec la force axiomatique, placez-le sur son pilier correspondant, comme indiqué ci-dessous. Montez enfin dessus et effectuez un coup de paume pour fixer le morceau au pilier.

Le cube d’alimentation ne sera ensuite pas très loin puisque, du sommet du réacteur, vous pouvez le voir à quelques mètres à l’est, perché au sommet d’une des ruines. En se mettant suffisamment près de lui, saisissez le cube avec la force axiomatique.

Emmenez le cube jusqu’au réacteur et glissez-le dans son emplacement dédié. Enfoncez-le avec un coup de paume et le réacteur va repartir. Vous obtiendrez le Plan II : Bottes de Rishi du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la révélation au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à jeter un œil aux soluces des autres sanctuaires de sorcières et à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.