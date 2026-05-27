Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année

La terreur des plages

Prenez le concept d’Untitled Goose Game et poussez-le à son paroxysme pour obtenir le très coloré Goeland: Seagull Adventure, dans lequel votre seul objectif sera d’être l’oiseau le plus insupportable des environs. Libre à vous de terroriser les vacanciers depuis les airs, surtout ceux en pleine bronzette qui pourront se retrouver avec quelques tâches peu ragoûtantes, ou bien d’entrer dans les magasins pour causer un véritable chaos. On voit également que la plage ne sera pas notre seul terrain de jeu puisque l’on y retrouvera aussi une ferme avec d’autres animaux, et même une montagne enneigée. Le plus important, c’est d’embêter les gens.

Cette nouvelle bande-annonce permet aussi de faire le point sur la sortie de Goeland: Seagull Adventure. Le jeu est désormais prévu pour le quatrième trimestre de cette année 2026, et il faudra encore patienter un peu pour avoir une date définitive.

Mais pas besoin d’attendre jusqu’ici pour faire vos premières bêtises étant donné qu’une démo est toujours disponible. Celle-ci vient d’être mise à jour à l’occasion du passage du jeu lors de l’AG French Direct, et vous donnera un premier aperçu de la trame narrative du jeu. Car oui, il y aura quelque chose à raconter autour de ce terrible goéland. Et notre petit doigt nous dit qu’une surprise se cache dans la démo…