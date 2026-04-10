Comment purifier le Sanctuaire de l’absolution dans Crimson Desert ?

Le Sanctuaire de l’absolution de Crimson Desert se trouve dans la région d’Hernand, la première du jeu, mais elle est très éloignée de la capitale. C’est en effet loin au sud-ouest de la région, dans les montagnes, que vous tomberez sur son emplacement.

Avant de pouvoir espérer purifier la zone, débarrassez-vous déjà des ennemis sur place et éliminez l’Epée d’Antumbra, le boss du sanctuaire. Vous le trouverez à un cercueil devant lequel des adeptes prient. Comme souvent, un gros stock de nourriture, un équipement suffisamment raffiné et l’utilisation de la compétence d’esprit Sagacité concentrée vous aidera à le vaincre.

Désormais tranquille, vous devez récupérer les pièces manquantes du réacteur du sanctuaire. Au nord du réacteur, cherchez une entrée dans un bâtiment. Attention, le sol du couloir est dangereux avec des pics qui peuvent sortir du sol. Au bout de quelques pas dans ce couloir, vous tomberez sur un gros tas de jarres. Brisez les jarres pour voir le cube. Saisissez-le avec votre force axiomatique et scellez-le avec Triangle/Y.

Ensuite, vous devez récupérer le morceau d’un des piliers du réacteur Depuis le réacteur, avancez vers le nord pour entrer tout de suite dans une salle. Allez ensuite directement à gauche et levez la tête pour voir la tête du pilier. Saisissez-le avec votre force axiomatique et scellez-la avec Triangle/Y.

Retournez auprès du réacteur, ouvrez votre inventaire et sélectionnez le chaudron en fonte du coucou. Allez sur le Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 21-3 et faites « Jeter » avec Carré/X pour le faire apparaître à côté de vous.

Avec votre force axiomatique, placez l’objet au-dessus de son emplacement comme indiqué sur notre capture d’écran ci-dessous. Montez ensuite dessus et, au sommet du pilier, faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour reconstituer le pilier.

Faites de même avec votre cube d’énergie récupéré plus tôt. Ouvrez votre inventaire et sélectionnez le chaudron en fonte du coucou. Allez sur le Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 6 et faites « Jeter » avec Carré/X. Insérez le cube dans l’emplacement vide du réacteur avec la force axiomatique et réalisez un coup de paume pour le fixer.

Les deux pièces désormais remises à leur place, le réacteur va se remettre en marche, et la sorcière de la sagesse viendra vous voir. Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle.

Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre. La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de l’absolution au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.