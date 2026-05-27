Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense

Placez un service gagnant directement dans la tête de vos ennemis

Dans Tiebreakers, vous incarnez des personnages qui peuvent en quelque sorte être vus comme des justiciers qui utilisent leurs compétences sportives pour se défaire des criminels et des brutes du quartier.

Comme en témoignent ces premières images de gameplay, le jeu veut proposer de l’action survitaminée avec l’une des protagonistes (Li Sha) qui sera capable d’utiliser son meilleur service et son coup droit très puissant pour envoyer valser ses adversaires. Vous pourrez renvoyer les projectiles de ces derniers à l’aide de votre raquette avec le bon timing, mais le jeu ne se limitera pas qu’au tennis.

Si on ne le voit pas dans ce premier trailer exclusif à l’AG French Direct, le key art du jeu montre que différents personnages seront jouables avec d’autres sports à la clé, avec, par exemple, du basketball. Le jeu aura beau être pleinement orienté vers un gameplay arcade, il n’oubliera pas de prendre un peu le temps de souffler en nous racontant une vraie histoire, et c’est sans doute là que l’esprit shonen sera le plus présent.

Une proposition qui donne envie, mais le studio n’a pas encore de date à nous communiquer pour ce Tiebreakers. Il faudra encore attendre un peu avant de le voir débarquer sur Steam.