Comment purifier le Sanctuaire de la délivrance dans Crimson Desert ?

Pas besoin de trop s’éloigner de la première région de Crimson Desert pour repérer le Sanctuaire de la délivrance. Il faut se rendre aux environs du secteur « Stormtalon Ridge » lorsque l’on regarde la map. Un secteur qui se situe au nord du « D » de Hernand.

Battez la grande majorité des disciples d’Antumbra pour que la barre de présence d’ennemis soit réduite à zéro. Ce n’est qu’après cette séquence de combat que vous pourrez vous attaquer au réacteur, en commençant par le morceau de pilier.

En partant du réacteur, allez à 80 mètres au sud pour tomber sur une porte verrouillée par une grille, avec une lanterne de chaque côté. Allumez les deux lanternes pour déverrouiller la porte. Derrière se trouve le Couvre-chef de loup alpha mais aussi, et surtout, le morceau de pilier.

Saisissez le morceau grâce à la force axiomatique et faites-le passer dans le trou au sol. Revenez dehors avec le morceau de pilier et allez jusqu’au réacteur pour le poser sur le bout de pilier correspondant comme montré ci-dessous. Montez ensuite dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour réparer le pilier.

Direction le cube d’alimentation maintenant. Près du réacteur, montez tout en haut de la tour juste à côté. Faites un triple saut de paume pour aller plus vite. En posant le pied sur le sommet de la tour, le sol va s’effondrer. Laissez-vous tomber dans la salle en bas pour tomber nez à nez avec le cube d’alimentation.

Saisissez-le et scellez-le avec Triangle/Y puis ressortez par le plafond. Retournez au réacteur, ouvrez votre inventaire, sélectionnez le chaudron en fonte du coucou puis l’objet Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n°4, puis faites « Jeter » pour que le cube apparaisse juste à côté de vous.

Insérez le cube dans son emplacement puis fixez-le avec un coup de paume. Le réacteur va alors se remettre en route et la sorcière viendra vous remercier.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la délivrance au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.