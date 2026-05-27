Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement

Tout feu, tout flamme

Nocturnal 2 n’a pas pu sortir en fin d’année dernière, mais ce n’était que partie remise. Le studio a désormais bien avancé sur son projet, et nous reparle de son jeu avec une bande-annonce qui vient préciser que le jeu sera disponible dès le deuxième trimestre de cette année 2026. Oui, nous y sommes déjà, ce qui veut dire que la sortie se rapproche désormais à grands pas, même s’il faudra encore attendre un tout petit peu (quelques jours /semaines) avant d’avoir droit à une vraie date précise.

Pour rappel, Nocturnal 2 est un metroidvania qui nous embarque dans la sombre cité d’Ytash, remplie de recoins et de passages secrets menant vers de sombres ennemis, eux-mêmes très mystérieux. Pour se frayer un chemin à travers les ruelles de cette ville, vous pourrez compter sur l’agilité du protagoniste ainsi que sur son épée qui pourra s’enflammer, histoire d’apporter un peu de lumière au sein de ses décors tout en infligeant de gros dégâts aux ennemis qui vous barrent la route.

Nocturnal 2 est attendu sur PC ainsi que sur Nintendo Switch. La démo du jeu est toujours disponible sur Steam si vous souhaitez l’essayer.