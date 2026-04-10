Comment purifier le Sanctuaire de la bénédiction dans Crimson Desert ?

Pour repérer l’emplacement du Sanctuaire de la bénédiction, il faut tout simplement se rendre à quelques dizaines de mètres sous le « E » de Hernand, lorsque l’on regarde la map.

En arrivant sur les lieux, nettoyez la zone en éliminant suffisamment de disciples d’Antumbra pour que la jauge de présence d’ennemis atteigne zéro. Vous serez ensuite en mesure de retrouver les pièces manquantes du générateur à réparer.

Faites face à l’emplacement vide de batterie du réacteur et descendez l’escalier sur la droite. Entrez ensuite dans le premier accès à droite puis, à l’intérieur de la pièce, tournez la tête sur la gauche pour apercevoir le cube d’alimentation en train de flotter.

Saisissez-le grâce à la force axiomatique (R3/RS) puis amenez-le devant son emplacement dédié au réacteur. Enfoncez-le avec un coup de paume pour que le bloc soit définitivement reconnecté à l’ensemble.

Allez ensuite chercher le morceau de pilier manquant. Faites le tour du bâtiment principal des ruines pour tomber devant une porte cachée avec un symbole rond qui dépasse du mur. Pour ouvrir cette porte secrète, remarquez la lanterne à droite des escaliers. Allumez-la pour révéler l’accès secret.

Entrez dans la pièce et vous pourrez en profiter pour récupérer dans un coffre au trésor le Heaume en cuir du Royaume déchu. Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est le bout de pilier présent tout de suite à gauche en entrant.

Embarquez le morceau de pilier avec vous grâce à la force axiomatique et positionnez-le au sommet du bout de pilier du réacteur. Le jeu va vous aider à le placer comme il faut puis, lorsque des petites feuilles apparaîtront autour du morceau de pilier, montez dessus et donnez un coup de saut de paume (saut + R3/RS) pour fixer le pilier. Le réacteur va alors se remettre en route et la sorcière de la sagesse viendra vous remercier pour vos efforts.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la bénédiction au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.