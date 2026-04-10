Sanctuaire de la bénédiction – Crimson Desert

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Si vous avez purifié les sanctuaires de la sorcière de la sagesse de Crimson Desert dans l’ordre, alors vous voici en mesure de vous occuper du dernier : le Sanctuaire de la bénédiction. L’édifice se dresse dans la toute première région du jeu et, après avoir chassé les disciples d’Antumbra, il faut réparer le réacteur du sanctuaire. On vous indique dans cet article où trouver ses pièces manquantes.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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